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Скоморошина в Татьянин день

25 января
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25 января 2010
25 января Театр МОСТ пригласил студентов на Скоморошину.
Скоморошина в Татьянин деньПо традиции, ежегодное празднование «Татьяниного Дня» в Мэрии на Новом Арбате, 36 - прерогатива Московского открытого Студенческого Театра. В 2010 году концепцией шоу был выбран БАЛАГАН, а девизом - переиначенные строки дедушки Крылова «под куполом слона водили». Как свидетельствует более чем 250-летняя история праздника, именины Татьян и праздник студентов Московского университета, отмечаемый 12 января по старому стилю (25-го - по-новому), любит любой уважающий себя студент!
А началось всё с того, что 12 января 1755 года российская императрица Елизавета Петровна подписала «Указ об учреждении в Москве университета и двух гимназий». Текст указа был подготовлен протеже царицы Иваном Шуваловым. И день подписания указа граф выбрал не случайно. Он хотел не только послужить Отечеству, но и сделать подарок любимой матушке Татьяне Петровне в день ее именин.
«Дарю тебе университет!» - произнес ставшую позднее крылатой фразу Иван Шувалов. Так день ангела всех православных Татьян приобрел новое содержание. Императрица Елизавета и граф Шувалов в новейшей интерпретации поприветствуют и современных студентов. Возвращение к истокам на этом не закончилось. Реконструкцию уличного театра 18 века, ярмарочного балагана и студенческих увеселений самых разных эпох поддержали интерактивная программа, танцевальные номера и залихватские шутки.

МОСТ
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