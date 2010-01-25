Скоморошина в Татьянин день

25 января Театр МОСТ пригласил студентов на Скоморошину.
По традиции, ежегодное празднование «Татьяниного Дня»
в Мэрии на Новом Арбате, 36 - прерогатива Московского открытого Студенческого Театра
. В 2010 году концепцией шоу был выбран БАЛАГАН, а девизом - переиначенные строки дедушки Крылова «под куполом слона водили». Как свидетельствует более чем 250-летняя история праздника, именины Татьян и праздник студентов Московского университета, отмечаемый 12 января по старому стилю (25-го - по-новому), любит любой уважающий себя студент!
А началось всё с того, что 12 января 1755 года российская императрица Елизавета Петровна
подписала «Указ об учреждении в Москве университета и двух гимназий»
. Текст указа был подготовлен протеже царицы Иваном Шуваловым
. И день подписания указа граф выбрал не случайно. Он хотел не только послужить Отечеству, но и сделать подарок любимой матушке Татьяне Петровне в день ее именин.
«Дарю тебе университет!»
- произнес ставшую позднее крылатой фразу Иван Шувалов
. Так день ангела всех православных Татьян приобрел новое содержание. Императрица Елизавета
и граф Шувалов
в новейшей интерпретации поприветствуют и современных студентов. Возвращение к истокам на этом не закончилось. Реконструкцию уличного театра 18 века, ярмарочного балагана и студенческих увеселений самых разных эпох поддержали интерактивная программа, танцевальные номера и залихватские шутки.
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