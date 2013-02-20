В 1955 Армен Борисович Джигарханян поступил в Ереванский театрально-художественный институт (курс А.К.Гулакяна, окончил в 1958) и с первого курса, студентом начал свою сценическую деятельность, участвуя в спектаклях Ереванского русского драматического театра. В этом театре Джигарханян проработал 10 лет. Всего за это время сыграл 30 ролей, а самая первая роль была в спектакле "Иван Рыбаков" (пьеса Виктора Гусева). Впервые актер вышел на сцену 25 января 1955 года - ему доверили произнести фразу: "Товарищ капитан, вам телефонограмма!". На целых два слова больше, чем в любимой реплике всех начинающих актеров - "Кушать подано!"...