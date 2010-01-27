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К 150-летию со дня рождения А.П. Чехова

27 января
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27 января 2010
В январе 2010 года исполнилось 150 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. «Глава о Чехове ещё не кончена, её ещё не прочли, как следует, не вникли в её сущность и преждевременно закрыли книгу. Пусть её раскроют вновь, изучат и дочтут до конца». (К. С. Станиславский)
Международная Чеховская лаборатория и Всероссийская Государственная Библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино провели благотворительные показы спектаклей в пользу зрителей с 27-го января по 2-е февраля 2010-го года.
27-го января, в 19.00 – «Дядя Ваня» (на сцене Театрального особняка, ул.Библиотечная, 23 – метро Площадь Ильича, Римская, вход со двора).

28-го января, в 19.00 – «Чайка». Премьера (на сцене Театрального особняка).

29-го января, в 19.00 – «Дядя Ваня» (в Овальном зале Библиотеки иностранной литературы – ул. Ноколоямская, д.6, вход со двора, метро Китай-город или Таганская).

30-го января, в 19.00 – «Чайка». Премьера (в Овальном зале Библиотеки иностранной литературы).

31-го января, в 19.00 – «Дядя Ваня» (в Овальном зале Библиотеки иностранной литературы).

1-го и 2-го февраля, в 19.00 – «Чайка». Премьера (на сцене Театрального особняка).
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