К 150-летию со дня рождения А.П. Чехова

В январе 2010 года исполнилось 150 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. «Глава о Чехове ещё не кончена, её ещё не прочли, как следует, не вникли в её сущность и преждевременно закрыли книгу. Пусть её раскроют вновь, изучат и дочтут до конца». (К. С. Станиславский)
Международная Чеховская лаборатория и Всероссийская Государственная Библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино провели благотворительные показы спектаклей в пользу зрителей с 27-го января по 2-е февраля 2010-го года.
27-го января, в 19.00 – «Дядя Ваня»
(на сцене Театрального особняка, ул.Библиотечная, 23 – метро Площадь Ильича, Римская, вход со двора).
28-го января, в 19.00 – «Чайка».
Премьера (на сцене Театрального особняка).
29-го января, в 19.00 – «Дядя Ваня»
(в Овальном зале Библиотеки иностранной литературы – ул. Ноколоямская, д.6, вход со двора, метро Китай-город или Таганская).
30-го января, в 19.00 – «Чайка».
Премьера (в Овальном зале Библиотеки иностранной литературы).
31-го января, в 19.00 – «Дядя Ваня»
(в Овальном зале Библиотеки иностранной литературы).
1-го и 2-го февраля, в 19.00 – «Чайка».
Премьера (на сцене Театрального особняка).
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