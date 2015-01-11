Театр, рожденный в блокаду

Вся Россия 27 января
отмечает день снятия блокады Ленинграда
. Театр им.В.Ф.Комиссаржевской
напрямую связан с этой датой. Рожденный в 1942 году, в период блокады, Городской театр
зрители почти сразу окрестили Блокадным
.
18 октября 1942 года, в осажденном городе - беспрецедентный случай в мировой истории! – открылся новый Городской театр
, труппу которого составили артисты Радиокомитета
, Театра драмы им. Пушкина М. Петрова
, М. Павликов
, В. Стрешнева
, А. Янкевский
, П. Курзнер
, М. Домашева
, П. Андриевский
, В. Ярмагаев
, К. Миронов
, Н. Левицкий
, режиссеры И. Горин
, И. Зонне
. Театр возглавил С. Морщихин
. Позже труппа пополнилась актерами Нового ТЮЗа
и агитвзвода Дома Красной Армии
. Пришли артисты В. Честноков
и А. Соколов
. Газета «Правда» опубликовала пьесу К. Симонова «Русские люди»
, которая прозвучала на Ленинградском радио. Посыпались письма с просьбой повторить, и вскоре спектакль перенесли на сцену. Так родился наш театр.
«Поднялся занавес. На сцене – русские люди. Они же – в переполненном зрительном зале – в шинелях, матросских бушлатах, в рабочих спецовках и ватниках. Ленинградцы воспринимают пьесу «Русские люди» К. Симонова как живую быль, как повесть об их собственных мыслях и чувствах».
(«Известия»).
Спектакли начинались в 17 часов, чтобы зрители успели вернуться домой до комендантского часа. Если начинался артобстрел, все спускались в бомбоубежище, потом возвращались на свои места, и спектакль продолжался. Если гас свет, зрители направляли свои фонарики на сцену – и под этим освещением шел спектакль. Первым директором и режиссером был С. Морщихин
. Во время блокады здесь шли спектакли: - «Русские люди»
, «Жди меня» К. Симонова
, «Фронт» А. Корнейчука
, «Нашествие» Л. Леонова
, «Женитьба Белугина» А. Островского
, «Олеко Дундич» А. Ржешевского
и М. Кац
.
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