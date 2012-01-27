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Новый театральный проект «Одесса 913»

27 января
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27 января 2012
27 января 1940 года оборвалась жизнь писателя Исаака Бабеля. Военной коллегией Верховного суда СССР он был приговорен к высшей мере наказания. Расстрельный список был подписан Секретарём ЦК ВКП(б) И. В. Сталиным, приговор был приведен в исполнение.
Именно в этот день, 27 января 2012 года, на сцене Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой состоялся предпремьерный показ спектакля «Одесса 913», поставленного по мотивам произведений Исаака Бабеля. На театральной сцене это не часто встречающийся автор. Последней яркой постановкой стал «Закат» Андрея Гончарова, осуществленный в 1988 году с Арменом Джигарханяном в роли Менделя и еще молодым Эммануилом Виторганом в роли Бени Крика. А дальше 25 лет тишины.
И вот на сцене театра имени М.Н. Ермоловой премьера – спектакль «Одесса 913», в котором режиссер-постановщик Родион Овчинников соединил и пьесу «Закат» и «Одесские рассказы», вывел яркие мужские образы, добавив музыку, танец и самое главное – сохранил неподражаемый бабелевский текст.
Инициатива постановки принадлежит продюсеру Леониду Роберману, основателю, руководителю и идейному вдохновителю театрального агентства Арт-Партнер XXI, утвердив тем самым существование на отечественных подмостках качественно новой антрепризы, сочетающей опыт и традицию классической школы русского репертуарного театра и новизну подачи независимого проекта.
Спектакль поставлен на сцене, хранящей дух великих театральных имен: Мейерхольда, Ермоловой, Кнебель, Хмелева, Лобанова. Уже давно заручившись репутацией места, не стираемого с театральной карты Москвы, в новом году Театр Ермоловой принимает «новую кровь» – спектакль «Одесса 913», в котором заняты актеры постоянной труппы театра, а также приглашенные известные актеры.
Дореволюционная Одесса, легендарная Молдаванка. Мендель Крик собирается продать свою знаменитую на весь город конюшню и оставить семью ради красавицы Маруськи… Его жена Нехама давно потеряла сон от безумия, охватившего весь дом. Его дети бунтуют: юный горячий Левка, перезрелая невеста Двойра и Беня… Именно Беня берет все в свою власть. Он встает во главу семьи, выдает сестру замуж, а сам вступает в банду налетчиков и становится их Королем. Беня Крик вершит суд во всем городе...
Главные роли исполняют:
Мендель Крик – Юрий Беляев
Беня Крик – Григорий Антипенко
Арье-Лейб – Александр Сирин / Даниил Спиваковский
Нехама – Светлана Головина
Лёвка – Антон Семкин
Двойра – Мария Бортник
Мосье Боярский – Борис Миронов
Никифор – Юрий Голышев
Маруся – Наталья Селиверстова / Анна Скварник
Евдокия Потаповна Холоденко – Наталья Кузнецова
В спектакле также заняты актеры Московского театра имени М.Н. Ермоловой.

«Одесса 913»
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персоны
Григорий АнтипенкоИсаак БабельСергей БадичкинЮрий БеляевМария БортникСветлана ГоловинаЮрий ГолышевБорис МироновРадий (Родион) ОвчинниковЛеонид РоберманАнтон СёмкинОлег Филипчик
театры
Театр имени Ермоловой

обсуждение >>
№ 3
Арика (Москва)   28.03.2012 - 17:32
Легкая, замечательная антреприза. Честно признаться пошла на спектакль ради Антипенко ,но та атмосфера что царила в театре меня просто захлебнула .Смотрела за действом героев на одном дыхании.Спасибо всем... читать далее>>
№ 2
Чм   29.01.2012 - 23:32
И юмор и философия.... Нам понравилось. Сирин бесподобен, Галич удивил. читать далее>>
№ 1
чм   24.01.2012 - 19:38
иду 28-го.......отпишусь читать далее>>
Всего сообщений: 3
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