Театр им. Йозефа Бойса: «Разрушая границы»

28 января в Музее и общественном центре имени А. Сахарова состоялась пресс-конференция, посвященная началу совместной деятельности Театра им. Йозефа Бойса
и Сахаровского центра
.
С января 2011 года театр им. Йозефа Бойса
и Сахаровский Центр
планируют совместную театральную программу «Разрушая границы»
. Главная идея заключается в создании платформы для театральных проектов, которые соединят в себе нестандартный творческий подход к форме и интерес к актуальным общественным темам.
Цель предлагаемой программы – дать возможность зрителям и участникам творческого процесса осознать проблемы, волнующие современного человека.
«ПО ТУ СТОРОНУ»
Программа, которую театральный критик Алёна Карась
и режиссер Георг Жено
предлагают вниманию зрителей, связана с тем, что можно назвать тоской по театру, никогда не удовлетворенной и всегда толкающей художников к чему-то новому. Насколько эта тоска универсальна, авторы проекта и попытаются показать в серии встреч, показов, перформансов, инсталляций, лекций и дискуссий, связанных с самыми неожиданными пара-, около- и вне-театральными явлениями. Поскольку «по ту сторону» одновременно означает движение через границы, самым интересным для нас станут «приграничные» зоны, «ничья земля».
Первыми в рамках программы «По ту сторону»
представлены работы итальянского художника-перформансиста Ромео Кастеллуччи
, видеозаписи спектаклей немецкого режиссера Кристофа Шлингензифа
а также мастер-классы российского художника и сценографа Ксении Перетрухиной
.
«ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА»
Это творческая мастерская, в которой зрители смогут подсмотреть, как рождаются новые художественные проекты. Арт-менеджер Мария Крупник
и режиссер Георг Жено
дают творческим коллективам возможность раз в месяц показать свои новые проекты. После каждого показа проводится обсуждение. Эти проекты могут стать нашими новыми постановками или быть предложены другим московским театрам, а также они могут послужить хорошим поводом для интересной дискуссии, глубокого осмысления или размышления о современности и наших творческих перспективах.
Каждый месяц мы приглашаем разных ведущих и экспертов в области современного театра.
«ГРУЗ МОЛЧАНИЯ»
Спектакль Михаила Калужского
на основе одноименной книги израильского психолога Дана Бар-Она
. В ролях: Молли Флинн
(США), Георг Жено
, Александр Гаврилов
. Это режиссерский дебют Михаила Калужского
, журналиста и ведущего интерактивного проекта Театра им. Йозефа Бойса «Общество анонимных художников»
.
Дан Бар-Он
посвятил свою книгу «Груз молчания: встречи с детьми Третьего Рейха»
исследованию феномена умалчивания правды. В 80-е годы он собрал интервью с детьми нацистских преступников, многие из которых всю жизнь скрывали свою фамилию и происхождение. Дана Бар-Она
волновали вопросы: возможен ли диалог между потомками жертв и преступников? Сколь долго может длиться разделение на «своих» и «чужих»? Как работает избирательность памяти? Какой выбор может сделать человек, выросший в тоталитарном обществе? Все они чрезвычайно актуальны для современного российского общества. И как показала практика весенних читок, у зрителей возникает живая потребность об этом поговорить.
Каждый спектакль «Груз молчания»
заканчивается дискуссией, которую проводит видный российский общественный деятель. Ведущий январской дискуссии – журналист, литературный критик и редактор Александр Гаврилов
.
Премьера спектакля: 28,30 января, 20, 26 февраля.
«ХЕЛЬГА ГЕББЕЛЬ: Я НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ С ТОБОЙ ПОПРОЩАЮСЬ»
Спектакль Георга Жено
, основанный на письмах 13-летней Хельги Геббельс, которые она писала в бункере Гитлера своему возлюбленному. В главной роли – Анастасия Пронина
, Школы-студии МХТ, мастерская Константина Райкина.
О Хельге Геббельс, дочери предпоследнего канцлера Третьего рейха и верного соратника Гитлера Йозефа Геббельса, вспоминают довольно редко. Последние дни своей жизни она провела в бункере Гитлера вместе со своей семьей, скрываясь от войск союзников. Хельга погибла от рук собственных родителей, которые вложили в рот каждому из своих шестерых детей ампулу с цианистым калием.
Премьера спектакля: 27 февраля.
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