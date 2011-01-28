Театр им. Йозефа Бойса: «Разрушая границы»

анонс

Камерный театр показал премьеру музыкального спектакля по опере-фарсу А. Бородина «Богатыри» в постановке А. Таирова.

Опера-фарс А. Бородина «Богатыри» на сцене Камерного театра

26 ноября 2006

Индо-ромэнский театр-студия

В 1923 году в Петровском парке работал хор Егора Полякова: цыганская элита, городские профессионалы. Цыганская молодежь этого хора объявила себя первой цыганской комсомольской ячейкой.