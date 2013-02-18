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Распределение артистов б. театра им. Мейерхольда

28 января
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28 января 1938
На основании указания председателя Всесоюзного комитета по делам искусств тов. А. И. Назарова, Московское управление по делам искусств распределило актеров бывш. театра им. Мейерхольда по театрам Москвы.
Актеры Садовский, Самойлов, Багорская зачислены в труппу Малого театра; Абдулов, Поплавский, Злобин, Мухин, Генина, Килигин, Ветухин, Матранов будут работать в Театре революции; актеры Зайчиков, Громов, Сибиряков, Башкатов, Козиков, Говоркова, Давыдова, Мологин, Чернова и Шахова — в театре им. МОСПС; актеры Бузанов и Кельберер направлены в труппу Центрального театра для детей; Логинов, Кудлай и Серебренникова — в ТРАМ; Михайлов, Снежницкий, Васильева — в театр им. Ермоловой; Фадеев и Ремизова — в театр Ленсовета; Голованова и Нещипленко — в Театр сатиры; Гоарик — в Камерный театр; Логинова — в 1-й рабочий театр; Суровцев-Павлов — в 8-й театр для детей; Фенин, Хераскова — в Центральный транспортный театр. Актер Голубович будет работать в труппе Заполярного театра; Мартинсон, Эйвин и Маслацов — в организующемся театре эстрады; Свердлин: — в театре им. Вахтангова и Боголюбов — в МХАТ СССР им. Горького. Актер Вейланд Родд будет продолжать свою учебу в Гос. институте театрального искусства.
Все актеры должны быть распределены по труппам названных театров не позднее 29 января. Вопрос об использовании артистов Темерина, Игумновой, Бевгас, Твердынской, Апановой, Субботиной, Старковского, 3. Райх, Малаховой, Савиной, Пшенина, Зимина, Суханова, Федотова будет решен в течение ближайших дней.

Театральное училище им. Мейерхольда с 1 февраля расформировывается — 2 курс полностью переводится в театральное училище Театра революции, а 3 курс — в училище при театре им. МОСПС.

Публикация: «Советское искусство» 28 января 1938 года
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персоны
Осип АбдуловЕвгения БагорскаяТатьяна ГоворковаВасилий ЗайчиковАлексей КельберерСергей КилигинПётр КудлайСергей МартинсонВасилий НещипленкоНиколай ПоплавскийВарвара РемизоваЛев СвердлинЛев Фенин
театры
Гоголь-центрГосТИМКамерный театр под руководством А.ТаироваМалый театрНорильский театр драмыРАМТТеатр им. Вл. МаяковскогоТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатр им. МоссоветаТеатр имени ЕрмоловойТеатр имени ЛенсоветаТеатр СатирыТеатр Эстрады

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