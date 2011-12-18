Награды работников Московского государственного Камерного театра

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами работников Московского государственного Камерного театра»

Зa выдающиеся заслуги в деле развития советской театральной культуры, в связи с 30-летием Московского Государственного Камерного театра, наградить:

Орденом Ленина: Таирова Александра Яковлевича - народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра.

Орденом Трудового Красного Знамени:

1. Ганшина Виктора Никоновичу - артиста и режиссера театра.

2. Коонен Алису Георгиевну - народную артистку РСФСР.

3. Ценина Сергея Сергеевича - заслуженного артиста РСФСР.

4. Чаплыгина Николая Николаевича - артиста театра.

Орденом Знак Почета:

1. Богатырева Александра Зиновьевича - директора и режиссера театра.

2. Лукьянова Леонида Львовича - заслуженного артиста РСФСР.

3. Уварову Елену Александровну - заслуженную артистку РСФСР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин

Москва, Кремль. 28 января 1945 г.



Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О присвоении почетного звания Заслуженного артиста РСФСР артистам Московского государственного Камерного театра»

За успехи в области театрального искусства присвоить почетное звание Заслуженного артиста РСФСР следующим артистам Московского Камерного театра:

1. Ганшину Виктору Никоновичу

2. Миклашевской Августе Леонидовне

3. Нахимову Анатолию Александровичу

4. Новикову Вячеславу Илларионовичу

5. Хмельницкому Юлию Осиповичу

6. Чаплыгину Николаю Николаевичу

7. Черневскому Василию Васильевичу

8. Яниковскому Георгию Антоновичу

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н.Шверник

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. Бахмуров

Москва, 28 января 1945 года.