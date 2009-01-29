Кирилл Серебренников и музыка

анонс

В 1987 году режиссер Борис Львов-Анохин поставил в Малом театре забытую пьесу Петра Гнедича «Холопы». Роль княжны Плавутиной - Плавунцовой стала последней ролью Елены Николаевны Гоголевой.

В Москве в частном театре Федора Корша 14 декабря 1901 года состоялась премьера спектакля «Дети Ванюшина».

4 сентября 2006

О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению

В августе 1946 года Оргбюро ЦК ВКП(б) принимает Постановление "О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению": "Обсудив вопрос о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению, ЦК ВКП(б) признает состояние репертуара театров неудовлетворительным.