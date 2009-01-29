Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кирилл Серебренников и музыка

29 января
Все года

Театральная хроника >>
29 января 2009
Режиссер Кирилл Серебренников сравнивает актера с камертоном. В его новой постановке главная роль отведена музыке. Репетиции спектакля по знаменитому рассказу Юрия Тынянова «Подпоручик Киже» идут на Малой сцене Московского Художественного театра. Инсценировку «озвучил» молодой композитор Алексей Сюмак.
Мальчик, напуганный приходом начальства, вместо слов «подпоручики же» написал: «Подпоручик Киже». Этот исторический анекдот очень понравился ироничному Юрию Тынянову. Рассказ о подпоручике, которого никогда не существовало и который сделал блистательную карьеру в царской России, Тынянов написал в 1928 году. Однако эта великолепная проза не имеет никакого отношения к идеологическому заказу, уверен Кирилл Серебренников. Режиссер принес в МХТ инсценировку «Подпоручик Киже», созданную им самим. «Культура двадцатых годов, которую я очень люблю, незаслуженно забыта. А там что ни слово – золото», – замечает постановщик.
Пьесу из рассказа создавали вместе, подбирали слова, искали ассоциативный ряд. Так, неожиданно, появились плюшевые коврики – символ советско-мещанского быта. Достать их сегодня – задача крайне сложная, отмечает постановщик. Впрочем, Кирилл Серебренников никогда не стремился оптимизировать постановочный процесс, сделать его легким и необременительным. Актерам приходится работать с чрезвычайно сложным даже для профессионалов вокальным материалом. Правда, молодая труппа МХТ на редкость музыкальна.
Композитор спектакля – яркий представитель новой классической музыки, звезда «Студии новой музыки» Алексей Сюмак. «Для него это первая работа в драматическом театре, но я считаю, что театр обрел Шостаковича в его лице», – замечает Серебренников.
Спектакль «Подпоручик Киже» – чистый эксперимент. Для этого в МХТ, собственно, и существует Малая сцена. А на Большой сцене сразу после этой работы Кирилл Серебренников поставит «Трехгрошевую оперу». Это будет подарок уже для самого широкого круга зрителей.

Новости культуры
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Кирилл Серебренников
театры
МХТ им. А.Чехова

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению

О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению

В августе 1946 года Оргбюро ЦК ВКП(б) принимает Постановление "О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению": "Обсудив вопрос о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению, ЦК ВКП(б) признает состояние репертуара театров неудовлетворительным.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Тиханович
28 января ушёл из жизни певец Александр Тиханович.
Иветта Капралова
28 января ушла из жизни Иветта Капралова.
Эммануэль Рива
27 января ушла из жизни актриса Эммануэль Рива.
Джон Хёрт
27 января ушёл из жизни актёр Джон Хёрт.
Анатолий Новиков
26 января ушёл из жизни театральный деятель Анатолий Новиков.

День рождения >>

Дмитрий Быковский-Ромашов
Александр Вигдоров
Андрей Градов
Яна Львова
Надежда Маркина
Артём Осипов
Мария Романова
Игорь Фильченков
Шамиль Хаматов
Делия Боккардо
Рома Гонсёровская
Хезер Грэм
Виктор Мэтьюр
Кэтрин Росс
Том Селлек
Джон Форсайт
все родившиеся 29 января >>

Премьеры ТВ

Ключи
28 января
Россия 1
Мафия: Игра на выживание
28 января
НТВ
Китайский Новый год
29 января
Россия 1
Доктор Анна
30 января
Россия 1
Майор и магия
30 января
Пятый канал
Взлом
4 февраля
НТВ
Тёща-командир
4 февраля
Россия 1

ревью