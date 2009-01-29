Кирилл Серебренников и музыка

Режиссер Кирилл Серебренников
сравнивает актера с камертоном. В его новой постановке главная роль отведена музыке. Репетиции спектакля по знаменитому рассказу Юрия Тынянова «Подпоручик Киже»
идут на Малой сцене Московского Художественного театра
. Инсценировку «озвучил» молодой композитор Алексей Сюмак
.
Мальчик, напуганный приходом начальства, вместо слов «подпоручики же» написал: «Подпоручик Киже»
. Этот исторический анекдот очень понравился ироничному Юрию Тынянову
. Рассказ о подпоручике, которого никогда не существовало и который сделал блистательную карьеру в царской России, Тынянов
написал в 1928 году. Однако эта великолепная проза не имеет никакого отношения к идеологическому заказу, уверен Кирилл Серебренников
. Режиссер принес в МХТ
инсценировку «Подпоручик Киже»
, созданную им самим. «Культура двадцатых годов, которую я очень люблю, незаслуженно забыта. А там что ни слово – золото»
, – замечает постановщик.
Пьесу из рассказа создавали вместе, подбирали слова, искали ассоциативный ряд. Так, неожиданно, появились плюшевые коврики – символ советско-мещанского быта. Достать их сегодня – задача крайне сложная, отмечает постановщик. Впрочем, Кирилл Серебренников
никогда не стремился оптимизировать постановочный процесс, сделать его легким и необременительным. Актерам приходится работать с чрезвычайно сложным даже для профессионалов вокальным материалом. Правда, молодая труппа МХТ
на редкость музыкальна.
Композитор спектакля – яркий представитель новой классической музыки, звезда «Студии новой музыки» Алексей Сюмак
. «Для него это первая работа в драматическом театре, но я считаю, что театр обрел Шостаковича в его лице»
, – замечает Серебренников
.
Спектакль «Подпоручик Киже»
– чистый эксперимент. Для этого в МХТ
, собственно, и существует Малая сцена. А на Большой сцене сразу после этой работы Кирилл Серебренников
поставит «Трехгрошевую оперу»
. Это будет подарок уже для самого широкого круга зрителей.
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