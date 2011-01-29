В Мелихово прозвучали голоса русских прозаиков XX века

анонс

26 ноября 2006

Голубок и горлица никогда не ссорятся..

18 декабря филиал МХАТ имени М. Горького показал премьеру спектакля по пьесе Р. Шеридана "Школа злословия" - одно из самых значительных произведений английской просветительской комедиографии, образец реалистической сатирической комедии.