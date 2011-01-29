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В Мелихово прозвучали голоса русских прозаиков XX века

29 января
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29 января 2011
29 января в День рождения Антона Павловича Чехова в мелиховской усадьбе писателя состоялся финал Международного конкурса чтецов. Конкурс проводился уже второй раз, его организаторами былиГосударственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова и Российская Академия театрального искусства (ГИТИС) при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры МО, Союза театральных деятелей России. В конкурсную программу, полностью посвященной творчеству Антона Павловича, были включены чтецкие работы по произведениям русских прозаиков всего XX века.
В жюри конкурса вошли известные актеры и педагоги: народная артистка России, профессор кафедры сценической речи РАТИ (ГИТИС)Антонина Михайловна Кузнецова, профессор кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса ЩукинаАнна Марковна Бруссер, заслуженный деятель искусств РФ, профессор, заведующая кафедрой сценической речи РАТИ (ГИТИС)Ирина Юрьевна Промптова, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, профессор, заведующий кафедрой мастерства актера Театрального института имени Бориса ЩукинаПавел Евгеньевич Любимцев, заслуженный артист России, актер Мелиховского театра «Чеховская студия»Юрий Иванович Голышев.
Как сказала в своем приветственном слове к участникам и зрителям конкурса Председатель жюри – народная артистка России, профессор РАТИ-ГИТИС Антонина Михайловна Кузнецова: «В современном мире высоких технологий, когда книга, печатное слово перестает быть востребованным, поддержание культуры публичного чтения текстов великих авторов является одним из способов удержать внимание потенциального читателя. Нельзя, чтобы прерывалась связь времен. Русский язык, по моему глубокому убеждению – самый богатый по мелодическому рисунку и только с помощью художественного слова можно передать и прочувствовать всю его красоту».
Заявки на участие в творческом смотре принимались от профессиональных актеров и студентов последних курсов профильных высших учебных заведений с чтецкими работами по произведениям русских прозаиков XX века, в том числе и А. П. Чехова. По итогам работы конкурсной комиссии к прослушиванию, которое проходило с 26 по 28 января в Российской Академии театрального искусства (ГИТИС), были приглашены 38 участников из 12 городов России и ближнего зарубежья. Из них компетентное жюри выбрало обладателей 4-х дипломов и лауреатов 1, 2 и 3 премий.
Дипломантами конкурса стали: Ключников Сергей (Тамбов), Рахлин Михаил (Москва), Старжинский Иван (Нижний Новгород), Суворова Марина (Москва).
Премии 3 степени были вручены: Азовской Надежде (Казанское театральное училище), Буньковой Ларисе (Свердловская Государственная Академическая филармония), Толмачеву Александру (Российская академия театрального искусства (ГИТИС)).
Лауреатами второй премии стали Гнилицкий Алексей из Московского театра «Школа современной пьесы» и Рахмет Максат, студент Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова.
Главный же приз достался студентке 4 курса Ярославского государственного театрального института Зябкиной Диане, прочитавшей рассказ А. Чехова «На подводе».
29 января в Музее-заповеднике А. П. Чехова в Мелихово состоялся гала-концерт лауреатов Второго Международного конкурса чтецов им. А. П. Чехова, были вручены премии и дипломы самым талантливым и лучшим чтецам. Конкурс – это лишь часть той большой работы, которую проводит музей по созданию в Мелихово полноценного театрального комплекса.
Годом рождения жанра «звучащего слова» принято считать 1910, когда известный актер Александр Закушняк начал проводить «вечера интимного чтения». Расцвет нового театрального жанра пришелся на 1930-е годы. Актеры в небольших камерных залах читали те произведения мировой литературы, которые вряд ли бы цензура пропустила на большую сцену. Чуть позже огромную популярность приобрели уже пластинки с записями чтецких работ величайших советских актеров. По глубокому убеждению организаторов конкурса, у этого непростого театрального жанра всегда будут почитатели и ценители.

Ссылки по теме:
«Дуэль» - в Мелихове
Второй Международный конкурс чтецов им. А. П. Чехова
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Алексей ГнилицкийЮрий ГолышевПавел ЛюбимцевМихаил Рахлин
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"Школа современной пьесы"Учебный театр Театрального ин-та им.Б.Щукина

фотографии >>
Бунькова Лариса - лауреат 3 премии
Зябкина Диана - лауреат 1 премии
Рахмет Максат - лауреат 2 премии
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