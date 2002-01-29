Юбилейный год премии "Триумф"

В Москве прошла торжественная церемония вручения российской независимой премии поощрения высших достижений литературы и искусства "Триумф". Ее новыми пятью лауреатами стали кинорежиссер Георгий Данелия, артист Евгений Миронов, писательница Татьяна Толстая, режиссер Петр Фоменко и актриса Алиса Фрейндлих.

Премия "Триумф" учреждена по проекту писательницы Зои Богуславской и вручается, начиная с 1992 года, лучшим представителям литературы и искусства. Выдвижение кандидатур является прерогативой членов жюри. Каждый член жюри имеет право выдвинуть одного номинанта, после просмотра материалов и обсуждения членами жюри тайным голосованием определяются лауреаты премии. Как правило, их не более пяти.

Лауреаты премии:

1992 - Сергей Аверинцев, Нина Ананиашвили, Дмитрий Краснопевцев, Лев Додин, Татьяна Шестакова, Альфред Шнитке;

1993 - Белла Ахмадулина, Инна Чурикова, Михаил Жванецкий, Отар Иоселиани, Святослав Рихтер;

1994 - Виктор Астафьев, Давид Боровский, Евгений Колобов, Олег Меньшиков, Вадим Юсов;

1995 - Юрий Давыдов, Кира Муратова, Юрий Норштейн, Борис Эйфман;

1996 - Владимир Войнович, Резо Габриадзе, Леонид Филатов, Рустам Хамдамов, Евгений Кисин;

1997- Светлана Алексиевич, Борис Гребенщиков, Виктор Косаковский, Игорь Моисеев, Арво Пярт;

1998 - Алексей Герман, Фазиль Искандер, Гия Канчели, Вера Красовская, Юрий Любимов;

1999 - Василь Быков, Александр Володин, Валерий Гергиев, Марина Неелова, Вячеслав Полунин;

2000 - Анатолий Васильев, Игорь Попов, Гидон Кремер, Юнна Мориц, Майя Плисецкая, Юрий Рост.