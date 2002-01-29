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Юбилейный год премии "Триумф"

29 января
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29 января 2002
В Москве прошла торжественная церемония вручения российской независимой премии поощрения высших достижений литературы и искусства "Триумф". Ее новыми пятью лауреатами стали кинорежиссер Георгий Данелия, артист Евгений Миронов, писательница Татьяна Толстая, режиссер Петр Фоменко и актриса Алиса Фрейндлих.
Премия "Триумф" учреждена по проекту писательницы Зои Богуславской и вручается, начиная с 1992 года, лучшим представителям литературы и искусства. Выдвижение кандидатур является прерогативой членов жюри. Каждый член жюри имеет право выдвинуть одного номинанта, после просмотра материалов и обсуждения членами жюри тайным голосованием определяются лауреаты премии. Как правило, их не более пяти.
Лауреаты премии:
1992 - Сергей Аверинцев, Нина Ананиашвили, Дмитрий Краснопевцев, Лев Додин, Татьяна Шестакова, Альфред Шнитке;
1993 - Белла Ахмадулина, Инна Чурикова, Михаил Жванецкий, Отар Иоселиани, Святослав Рихтер;
1994 - Виктор Астафьев, Давид Боровский, Евгений Колобов, Олег Меньшиков, Вадим Юсов;
1995 - Юрий Давыдов, Кира Муратова, Юрий Норштейн, Борис Эйфман;
1996 - Владимир Войнович, Резо Габриадзе, Леонид Филатов, Рустам Хамдамов, Евгений Кисин;
1997- Светлана Алексиевич, Борис Гребенщиков, Виктор Косаковский, Игорь Моисеев, Арво Пярт;
1998 - Алексей Герман, Фазиль Искандер, Гия Канчели, Вера Красовская, Юрий Любимов;
1999 - Василь Быков, Александр Володин, Валерий Гергиев, Марина Неелова, Вячеслав Полунин;
2000 - Анатолий Васильев, Игорь Попов, Гидон Кремер, Юнна Мориц, Майя Плисецкая, Юрий Рост.
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