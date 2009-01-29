«Женщина из его прошлой жизни». Премьера

14 и 15 февраля 2009 года в 20 часов на «Сцене на Беговой»
(ул. Беговая, 5) состоится премьера нового спектакля ЦДР
- «Женщина из его прошлой жизни» Игоря Селина
по пьесе Роланда Шиммельпфеннига
. Перевод с немецкого Аллы Рыбиковой
. Пластика – Артур Ощепков
. В постановке заняты актеры Лилия Буркова
, Наталья Лесниковская
, Виктория Михеева
, Дмитрий Умеров
, Юлия Учиткина
, Михаил Фатеев
, Ольга Хохлова
.
Сорокалетний немецкий драматург Роланд Шиммельпфенниг
считается одним из самых значительных современных драматургов, пишущих для театра. По словам петербургского режиссера Игоря Селина
, «Роланд Шиммельпфенниг – известный, читаемый и интеллектуальный автор»
. Возможность убедиться в этом или опровергнуть данное утверждение появилась у зрителей Центра драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина
.
«Женщина из его прошлой жизни»
– своеобразный римейк еврипидовской «Медеи»
. Эта пьеса – про великую любовь и про женщину, которая идет в своей страсти до конца. Драматическая и одновременно смешная, отчасти детективная история говорит о жизни и смерти, любви и предательстве, мучительном выборе и ответственности за свои чувства, обещания и поступки.
Режиссер спектакля Игорь Селин
не в первый раз сотрудничает с Центром драматургии и режиссуры
. В 2003 году на сцене ЦДР
он поставил спектакль «Остановка. Призраки»
по пьесе Хельмута Крауссера
, который стал участником фестиваля «Новая драма»
. Критик Алиса Никольская
назвала «Призраков» «первым громким спектаклем в Москве этого молодого режиссера питерского происхождения»
. Любопытную характеристику дала Селину
журналист Ольга Саган
в журнале «Элитный квартал»
: «Отличительная черта питерского театрального режиссера Игоря Селина в том, что он умудряется превратить сцену абсолютно любого театра в подмостки для авангардного, а то и вовсе скандального события. Его спектакли - это всегда праздник и «вкусное» театральное действо…»
.
Драматург Роланд Шиммельпфенниг
родился в 1967 году в Гёттингене. Работал в Стамбуле как независимый журналист и драматург. В 1990-м начал изучать режиссуру в школе им. Отто Фалкенберга в Мюнхене. После окончания курса стал ассистентом режиссера, а затем членом художественного руководства театра Каммершпиле
в Мюнхене. В 1997-м ему была присуждена премия им. Эльзы Ласкер за пьесу «Рыба за рыбу»
, годом позже – премия памяти Шиллера федеральной земли Баден-Вюрттемберг. В 2002 году он получил премию им. Нестроя, вручаемую лучшим молодым авторам. В настоящее время Шиммельпфенниг
является постоянным автором Немецкого Драматического Театра Гамбурга
.
Режиссер Игорь Селин
в 1998 году закончил Санкт-Петербургскую Государственную Академию Театрального Искусства (СПГАТИ) (класс профессора М.В. Сулимова
). Поставил более 20 спектаклей, в том числе «Эмигранты»
в театре «Балтийский дом»
, «Сон в летнюю ночь»
в Театре Романа Виктюка
, «Маскарад»
в Александринском театре
. Многие его спектакли были с успехом показанные на различных российских и международных театральных фестивалях. Постоянно сотрудничает с театрами Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Вильнюса.
Продолжительность спектакля – 1 час 30 мин. без антракта.
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