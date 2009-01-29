«Женщина из его прошлой жизни». Премьера

анонс

6 июля 2009 Фотовыставка «Театральный роман» С 27 февраля по 11 марта в Москве прошла уникальная фотовыставка «Театральный роман» - фотополотна расскажут театральным зрителям об истинной любви актрис к Театру!

11 апреля 2006 День рождения московского Театра драмы и комедии на Таганке 23 апреля день рождения московского Театра драмы и комедии на Таганке. Именно в этот день в 1964 году выпускники театрального училища имени Щукина сыграли свой дипломный спектакль по пьесе Бертольда Брехта "Добрый человек из Сезуана" в постановке Юрия Любимова.

18 октября 1942 Первый спектакль Блокадного театра В самое суровое время блокады спектаклем по пьесе К. Симонова «Русские люди» в Ленинграде открылся новый театр – «Городской».