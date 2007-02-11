Литературоведы в штатском и пьеса "Бег"

В 1929 году МХАТ принял к постановке пьесу Михаила Булгакова "Бег", уже шли репетиции, Хлудова поручили играть трагическому Н.П.Хмелёву, Чарноту – жизнерадостному Б.Г.Добронравову... Но страсти вокруг пьесы опять накалились, последовали письмо-донос Сталину драматурга Билля-Белоцерковского и ответ вождя.
А.М.Горький очень хорошо отозвался о пьесе Булгакова, но повлиять на ситуацию он не мог. Горький не сумел добиться даже возвращения Булгакову его рукописей, отобранных ГПУ.
Без Политбюро было не обойтись, и подготовить решение о запрещении "Бега" поручили Климу Ворошилову, помогал ему более грамотный "литературовед в штатском" П.Керженцев, написавший очень интересную и довольно точную во рецензию.
30 января 1929 года
Политбюро опросом своих членов постановило: "Принять предложение комиссии Политбюро о нецелесообразности постановки пьесы в театре".
По материалам статьи В.Сахарова "Драматург М. Булгаков в театре Политбюро"
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