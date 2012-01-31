«Горки-10». Премьера

Департамент Культуры Правительства Москвы
и театр «Школа драматического искусства» 31 января
, 1
и 2 февраля
представили премьеру нового спектакля Лаборатории Дмитрия Крымова
- «Горки-10»
(Уроки русской литературы).
Идея, композиция и постановка – Дмитрий Крымов
.
Художник – Мария Трегубова
.
Композитор – Кузьма Бодров
.
В спектакле заняты актеры: А. Ануров
, М. Смольникова
, М. Уманец
, С. Мелконян
, А. Кириченко
, В. Дубровин
, Р. Братов
, а также хор театра под руководством Светланы Анистратовой
.
В спектакле использована музыка Л. Бетховена
, М. Мусоргского
, Е. Розенфельда
. М. Блантера
, Н. Девите
. А также фрагменты пьес Н. Погодина «Кремлёвские куранты»
, А. Пушкина «Борис Годунов»
, В. Розова «В поисках радости»
, Вс. Вишневского «Оптимистическая трагедия»
и фрагменты повести Б. Васильева «А зори здесь тихие»
.
«О нашем новом спектакле.
Я хочу поставить такой спектакль - чтобы было долго ничего не понятно, но очень интересно. Очень долго ничего не понятно. Но интересно. А потом, не переставая быть интересным, стало бы все понятно. Только не сразу, но довольно быстро. И не то, чтобы «понятно», а, скорее бы, появилось чувство, что ты понимаешь, куда все это клонится. А когда все это наклонится туда, откуда будет уже совсем все понятно, то не возникло бы мысли, что ты напрасно провел время.
А ещё в конце очень хочется сделать ту сцену из «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского, где у старушки якобы украли кошелёк, а потом она его нашла.
И чтобы был антракт и занавес. И бутерброды с колбасой в антракте. И тюль с наклеенными деревьями. И большой обеденный стол с чашками. Чтобы были мир и покой. И ещё много стрельбы из разного оружия и крови»
- Дмитрий Крымов
.
Дмитрий Крымов
родился в Москве. Окончил факультет сценографии Школы-студии МХАТ
. С 19 лет начал свою деятельность как художник-постановщик. Спектакль «Отелло»
в постановке отца, великого режиссера Анатолия Эфроса
, стал одной из первых его работ. За 20 лет им оформлено более ста спектаклей в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Риги, Таллина, Софии, Токио, Парижа.
В 90-е годы Дмитрий Крымов
временно оставляет театр и обращается к живописи и графике. Его работы были представлены на персональных и групповых выставках, часть из них приобретена многими музеями мира: Государственной Третьяковской галерей
, Музеем изобразительных искусств им. А.С.Пушкина
(Москва), Государственным Русским музеем
(Санкт-Петербург), Клингшпор-музеем
(Франкфурт-на-Майне), Музеем Виктории и Альберта
(Лондон), Коллекцией Всемирного банка
(Вашингтон), Музеем Ватикана
.
В 2004 году Дмитрий Крымов
со своими студентами-сценографами в Российской Академии Театрального Искусства
(ГИТИС
) создал спектакль «Недосказки»
. Спектакль был приглашен Анатолием Васильевым в репертуар театра «Школа драматического искусства»
.
За 5 лет Лаборатория Дмитрия Крымова
выпустила в ШДИ
спектакли: «Сэр Вантес. Донкий Хот»
(по мотивам романа Сервантеса
), «Три Сестры»
(по мотивам пьесы У.Шекспира «Король Лир»
), «Торги»
(по мотивам четырех пьес А.Чехова
: «Чайка»
, «Дядя Ваня»
, «Три сестры»
, «Вишнёвый сад»
), «Демон. Вид сверху»
(по мотивам поэмы М.Лермонтова
), «Корова»
(по одноимённому рассказу А.Платонова
), «OPUS №7 в 2-х частях: 1. Родословная 2. Шостакович»
, «Смерть жирафа»
(коллективное сочинение участников Лаборатории
), «Тарарабумбия»
(театральное шествие в честь А.П. Чехова
), совместная постановка с Центром им. Вс. Мейерхольда «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня…»
(по рассказам И. Бунина «Темные аллеи»
). Спектакли вызвали живой интерес зрителей, некоторые из них были отмечены известными российскими театральными премиями - «Золотая Маска»
, «Хрустальная Турандот»
, премия К.С. Станиславского
. Спектакли театра, поставленные Дмитрием Крымовым
, были показаны на фестивалях в Великобритании, Венгрии, США, Польше, Финляндии, Франции и Эстонии.
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