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Игорь Петренко в новом спектакле Игоря Яцко "Собака на сцене"

31 января
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31 января 2007
Режиссер Игорь Яцко представил экспериментальную постановку одной весьма известной пьесы - 31 января 2007 года в Театральном зале Московского международного Дома музыки состоялась премьера спектакля по пьесе Лопе Де Веги "Собака на сене" (творческая лаборатория "Четыре музы").
Работая с подобным материалом, казалось бы, сложно придумать что-то абсолютно оригинальное. Тем не менее Игорь Яцко представил на суд публики совершенно новую трактовку пьесы, выходящую за рамки классического прочтения. В основу спектакля положена метафора охоты, вечной войны полов, в которой мужчины и женщины – преследователи и жертвы, постоянно меняющиеся ролями. Исходя из предпосылки, что главная героиня названа Дианой не просто так, а в честь римской богини-покровительницы охоты, режиссер рискнул взять мифологические аллюзии за основу и посмотреть, что из этого получится.
В спектакле заняты молодые московские артисты - Александр Пашков, Галина Кузнецова, Анжелика Пашкова, Екатерина Волкова, Рамиль Сабитов и др. На роль Теодоро приглашен Игорь Петренко. До постновки Игоря Яцко "Собака на сене", зрители могли увидеть Игоря Петренко лишь в спектакле "Ленинградский романс" (по пьесе Арбузова "Мой бедный Марат" в постановке Петра Штейна).
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