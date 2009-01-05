«Сказка Арденнского леса». Премьера

анонс

14 декабря 1901 «Дети Ванюшина» в театре Корша В Москве в частном театре Федора Корша 14 декабря 1901 года состоялась премьера спектакля «Дети Ванюшина».

20 февраля 2013 Подростки - драматурги «Театра климатического действия» Московские подростки стали драматургами «Театра климатического действия» на сцене Центра драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина.

13 февраля 2012 «Et Cetera» представляет: «Продюсеры» Новый спектакль учит радоваться жизни, потому что в ней кроме денег, есть еще и дружба, есть еще и любовь.