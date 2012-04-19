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Ликвидировать театр им. Мейерхольда, как чуждый советскому искусству...

7 января
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Театральная хроника >>
7 января 1938
Комитет по делам искусств при СНК СССР после принял постановление о ликвидации Государственного театра имени Вс. Мейерхольда:
"Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР признал, что театр им. Мейерхольда окончательно скатился на чуждые советскому искусству позиции и стал чужим для советского зрителя.
В своем приказе Комитет по делам искусств дал оценку театру им. Мейерхольда, который в течение всего своего существования не мог освободиться от чуждых советскому искусству насквозь буржуазных, формалистических позиций. Полным банкротом оказался театр им. Мейерхольда в постановке пьес советской драматургии.

Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР постановил:
а) ликвидировать театр им. Мейерхольда, как чуждый советскому искусству;
б) труппу театра использовать в других театрах;
в) вопрос о возможности дальнейшей работы Всеволода Мейерхольда в области театра обсудить особо".

Источник информации: russ.ru
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№ 1
Юлий   19.04.2012 - 09:29
Это не текст приказа, это всего лишь его кратский (очень краткий) пересказ читать далее>>
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