Ликвидировать театр им. Мейерхольда, как чуждый советскому искусству...

анонс

4 апреля спектакль «Внеклассное чтение» был сыгран в последний раз.

В помещении «Театрального особняка» 27 и 28 июня состоялась премьера спектакля Международной Чеховской лаборатории «Три сестры» в постановке Виктора Гульченко.

18 февраля 2013

Московскому Художественному – 110 лет!

И дольше века длится… путь – путь, пройденный Московским художественным театром. На нём были и шипы, и розы, триумфы и трагедии, утраты и взлеты…