«На пороге юности»: афиша фестиваля

анонс

23 февраля 2013 «Остановка на Беговой» с Павлом Пряжко 27 мая 2010 состоялась «Остановка на Беговой» с Павлом Пряжко.

22 октября 2006 С художника спросится! 13 ноября далекого двадцать первого года зрители, пришедшие в старинный арбатский особняк на спектакль "Чудо Святого Антония" М. Метерлинка в постановке Е.Б. Вахтангова , стали свидетелями рождения нового театра - Третьей Студии Московского Художественного театра, переименованной впоследствии, в 1926 году, в театр имени своего основателя и руководителя - Евгения Вахтангова.

4 марта 2009 Скончался Петр Штейн На 60-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный режиссер театра и кино Петр Штейн. Об этом сообщили в семье режиссера. Интересный и талантливый постановщик многие годы своей жизни посвятил театру.