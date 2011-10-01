Театр русской комедии открывает сезон

анонс

22 февраля 2013 «Можно попросить Нину?» Новый спектакль театра-студии «Зачарованный зонтик» - к 65-летию великой Победы.

28 апреля 2007 Новый термин - «социалистический реализм» Размышления над путями развития искусства социалистического общества, проблемами традиций и новаторств, идейности и мастерства, места и роли художника в жизни общества и формировании нового типа личности логически подводят Луначарского к осмыслению проблемы метода, присущего этому новому искусству.

11 января 2015 «Балет детям» 28-29 марта во «Дворце на Яузе» прошла благотворительная акция «Балет детям», посвященная 25-летию катастрофы в Чернобыле.