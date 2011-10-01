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Театр русской комедии открывает сезон

1 октября
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1 октября 2011
1 октября Театр русской комедии открыл новый театральный сезон. Первым спектаклем сезона стала премьера по новой пьесе хорошо известного российского драматурга Александра Коровкина «Палата бизнес-класса».
«Палата бизнес-класса»
Действие этой блистательной комедии положений проходит в палате бизнес-класса одной из больниц. Узнаваемые персонажи, реалии сегодняшних дней обрамляют эту экстравагантную историю, выполненную в лучших традициях классиков театральной комедии.
Вихрь меняющихся обстоятельств, как снежный ком обрушивающихся на главных героев, заставляют их мгновенно приспосабливаться к сиюминутной внезапности жизни. Вот и закручивается история, в которой переплетется все – и искренний юмор, и тонкий лиризм, и житейская мудрость.
Драматурга Александра Коровкина российские зрители хорошо знают как автора сценария к известным телесериалам «Бедная Настя», «Неотложка», «Дорогая Маша Березина». Спектакли по его пьесам идут во многих театрах страны, а его «Кукла для невесты» уже несколько сезонов с успехов идет на сцене МХТ им. Чехова. В Саратове это первое обращение к творчеству А. Коровкина.
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