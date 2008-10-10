В Ростове - 10-й «Минифест»!

На сцене Ростовского академического молодежного театра состоялось открытие юбилейного Х международного фестиваля «Минифест», проходящего в этом году под лозунгом: «Новое поколение театра для детей и молодежи». С 10 по 18 октября зрители по достоинству оценили мастерство его участников.

Международный фестиваль проводился под патронажем Министерства культуры Ростовской области и Союза театральных деятелей России. Данное мероприятие считается одним из самых громких культурных событий в жизни ЮФО в осенний период.

Со времени проведения первого «Минифеста» прошло почти 20 лет. Его история началась в 1989 году. Авторам фестиваля Владимиру Чигишеву, бывшему тогда художественным руководителем, и директору театра Александру Компанийцеву удалось изначально поставить высокую планку фестивальных работ. За время его существования зрители увидели 88 спектаклей из 30 стран мира.

Однако впоследствии набравший силу и уже знаменитый фестиваль из-за экономических передряг проводился нерегулярно и едва не канул в Лету. Узнав об идее возродить «Минифест», многие всерьез засомневались в самой возможности в наше непростое время собрать солидный театральный кворум. Но, несмотря ни на что, творческие коллективы из Дании, Норвегии, Швеции, Болгарии, Бельгии, Испании все же приехали на Дон. Российскую же часть фестивальной программы представляют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Элиста и Самара.

Отличительной чертой форума является обширная обучающая программа, в рамках которой мастер-классы и семинары.

- Фестиваль - это в первую очередь творческая лаборатория, - говорит главный режиссер Театра на Свободе Лариса Лелянова. - Очень рассчитываю, что артисты нашей труппы и участники студии, которая недавно начала свою работу, смогут многому научиться у ведущих мастеров. Ведь для детей надо играть, как для взрослых, только лучше. В Ростов обещали приехать такие корифеи современного искусства, что в столице до последнего момента сомневались в реальности нашего проекта. И тем не менее Ева Бал, Евгений Клюев, Анатолий Праудин, Рик Нане - эти знаменитые мастера уже работают с молодежью. Надеюсь, что нынешний «Минифест» станет прологом к интенсивной фестивальной жизни на Юге России.

Материал подготовил Макс Милиан