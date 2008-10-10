Театральное агентство "Добрый театр" совместно с театральным агентством "Лекур" представили спектакль "Старший сын".

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«Старший сын» - это невероятная история о жизни двух молодых ребят, которые однажды, одной холодной весенней ночью, провожали знакомых барышень домой и, как итог, опоздали на последнюю электричку… Изрядно замерзнув, друзья решили пойти в первую попавшуюся квартиру и, чувствуя, что хозяин вот-вот выставит их за дверь, решили разыграть небольшой спектакль. Молодые люди не нашли ничего лучше, как объявить, что один из них… внебрачный сын главы семьи...Неожиданно их шутке поверили. Ситуация становится еще более удивительной, когда в вымышленное родство вдруг начинают верить и сами авторы этой выдумки…