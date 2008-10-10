Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Театральное агентство "Добрый театр" совместно с театральным агентством "Лекур" представили спектакль "Старший сын".

10 октября
Все года

Театральная хроника >>
10 октября 2008
Премьера спектакля «Старший сын» состоялась 10 октября на сцене Театриума на Серпуховской!
«Старший сын» - это невероятная история о жизни двух молодых ребят, которые однажды, одной холодной весенней ночью, провожали знакомых барышень домой и, как итог, опоздали на последнюю электричку… Изрядно замерзнув, друзья решили пойти в первую попавшуюся квартиру и, чувствуя, что хозяин вот-вот выставит их за дверь, решили разыграть небольшой спектакль. Молодые люди не нашли ничего лучше, как объявить, что один из них… внебрачный сын главы семьи...
Неожиданно их шутке поверили. Ситуация становится еще более удивительной, когда в вымышленное родство вдруг начинают верить и сами авторы этой выдумки…

В спектакле заняты:
Федор Добронравов / Валерий Гурьев / Владимир Ушаков
Нелли Уварова / Екатерина Федулова
Виктор Добронравов / Василий Лыкшин
Ирина Медведева / Анжелика Волчкова
Иван Добронравов / Василий Прокопьев / Евгений Ткачук
Дмитрий Ратомский / Михаил Шкловский
Александр Головин / Сергей Федюшкин
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Анжелика ВолчковаАлександр ГоловинВалерий Гурьев (II)Виктор ДобронравовИван ДобронравовФёдор ДобронравовВасилий ЛыкшинИрина МедведеваВасилий ПрокопьевДмитрий РатомскийЕвгений ТкачукНелли УвароваВладимир Ушаков (II)Екатерина ФедуловаСергей ФедюшкинМихаил Шкловский

обсуждение >>
№ 5
Олечка777111 (Краснодар)   4.12.2013 - 12:25
Ждём в Краснодаре))))))))))))))))))))))))))))) читать далее>>
№ 4
Глушкова Алена (г. Омск)   6.09.2009 - 12:45
Я очень люблю театр и мне очень хотелось бы посмотреть этот спектакль! Не будет ли гастролей в моем городе Омске? читать далее>>
№ 3
Юлия (Краснодар)   13.07.2009 - 18:50
А вот бы и к нам в Краснодар приехали бы с этим спектаклем. читать далее>>
№ 2
Владимир (Москва)   12.03.2009 - 20:19
"Старший сын" на сцене ДК Выборгский на гастролях в Санет- Петербурге 11апреля.Ждем друзей и поклоников. читать далее>>
№ 1
Бормотова Лидия (Санкт-Петербург)   5.02.2009 - 21:46
Умоляю вас скажите пожалуйста в каком театре будут проходить гастроли в Санкт-Петербурге 20 февраля спектакля "Старший сын",с участием актрисы Нелли Уваровой? читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анна Вяземски
5 октября ушла из жизни актриса Анна Вяземски.
Вячеслав Кокорин
5 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Вячеслав Кокорин.
Валерий Долинин
2 октября ушёл из жизни актёр, педагог Валерий Долинин.
Виктор Савченков
1 октября ушёл из жизни заслуженный артист РФ Виктор Савченков.

День рождения >>

Григорий Антипенко
Андрей Дударенко
Лилия Кондрова
Алексей Кравченко
Софья Озерова
Нина Ольхина
Пулат Саидкасымов
Бруно Фрейндлих
Филипп Янковский
Чарльз Дэнс
Ники Илиев
Питер Койот
Бай Линь
Данута Стенка
Дэн Стивенс
Хелен Хейз
все родившиеся 10 октября >>

Премьеры ТВ

Бегущая от любви
9 октября
Россия 1
Спящие
9 октября
Первый канал
Gimme Danger. История Игги и The Stooges
13 октября
Первый канал
Двенадцать чудес
13 октября
ТВЦ
Время первых
14 октября
Первый канал
Где-то на краю света
14 октября
ТВЦ
Избранница
14 октября
Первый канал
Любовь не по размеру
14 октября
Первый канал
Можно мне тебя обнять?
14 октября
Россия 1
Девушка с глазами цвета неба
15 октября
Россия 1

ревью