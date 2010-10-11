"Табу, актер"

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Что лучше расскажет о прекрасной Сардинии? Только ДЖАЗ!

10 октября 2007

«Сезон Станиславского» в Москве

С 12 ноября по 4 декабря в Москве прошел второй театральный фестиваль «Сезон Станиславского». В рамках фестиваля, организованного Международным Фондом К.С. Станиславского, были показаны московские постановки: «Трамвай «Желание» (реж.