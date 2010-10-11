Московское Театральное товарищество «Старый Театр» и Toy Studio представили новый моноспектакль Арсения Ковальского "Табу, Актер!"
В ироничной пьесе петербургского драматурга Сергея Носова заняты один актер и восемь его кукол.
Герой истории работает пожарным в театре. Вместе с собственными деревянными творениями он проживет одну счастливую ночь, в которую, судя по всему, случатся чудеса.
И всё же этот спектакль сложно назвать «кукольным», в нем никто никем не управляет. Куклы здесь – равноправные и самостоятельные участники действия и сами себе головы.
"Они в первую очередь партнеры в этом спектакле. Причем, они именно партнеры, а не объект моих манипуляций. То есть, не марионетки, не управляемые куклы. Это спектакль не столько кукольный, сколько про человека и кукол. Куклы родные. В них вложен год работы. Они нежные и являются настоящими партнерами. И я даже еще не знаю, что будет происходить, когда появятся зрители"
, - рассказывает Арсений Ковальский
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"Табу, актер"
пьеса – Сергей Носов
постановка - Карен Нерсисян
сценография - Лариса Ломакина
художник по свету — Сергей Васильев
исполнитель и автор кукол – Арсений Ковальский
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