«Русалка». Премьера

Центр драматургии и режиссуры
показал 12 и 13 октября на «Сцене на Беговой» (Беговая, 5) премьеру спектакля Вероники Родионовой «Русалка» по драме А.С.Пушкина.
Сценограф, художник по костюмам - Марина Алимова
.
В ролях: Дмитрий Мухамадеев
, Виктория Садовская-Чилап
, Мария Матто
, Андрей Барило
, Елена Шкурпело
, Евгения Калинец
и другие.
Режиссер Вероника Родионова
знакома зрителям Центра драматургии и режиссуры
своими спектаклями «Учиться, учиться, учиться»
и «С любимыми не расставайтесь»
. Так же она ставила в Центре им. Мейерхольда
, в театре им. Маяковского
, в Центре В.Высоцкого
и в провинции.
Ученица профессора О.Л. Кудряшова, Вероника Родионова
главной темой своего спектакля выводит тему родового проклятья.
Когда-то давно дочка бедного человека не смогла пережить несчастную любовь (ее бросил молодой знатный повеса) и нарушила закон непрерывности жизни. Она утопилась, лишив жизни не только себя, но и не рожденного ребенка. Так начался род утопленниц, русалок, проклятый род. Русалки будут вечно стремиться вернуть потерянную жизнь, но этому сбыться, к сожалению, не суждено.
«Жизнь дается не для того, чтобы ее прерывать. Даже если нет сил и желания жить, надо знать и помнить, что жизнь – это дар свыше. Жизнь - самое прекрасное, что человек мог получить. Ничего не может быть прекраснее и ценнее жизни, даже любовь. Отнимая жизнь у себя, ты обрекаешь на проклятье последующие поколения. Жизнь очень коротка и дана нам для чего-то очень важного. Пусть это важное каждый для себя определит сам»,
- Вероника Родионова
.
Драма «Русалка»
начата в 1829 г.; в 1832 г. Пушкин
продолжал ее, но оставил неоконченной. Приближаясь по типу к «маленьким трагедиям», «Русалка»
отличается от них русским народным характером. В основу сюжета Пушкин
положил широко распространенное предании о русалках, в которых превращаются после смерти загубленные и утопившиеся девушки.
Продолжительность спектакля 1 час 40 минут без антракта.
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