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«Русалка». Премьера

12 октября
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12 октября 2010
Центр драматургии и режиссуры показал 12 и 13 октября на «Сцене на Беговой» (Беговая, 5) премьеру спектакля Вероники Родионовой «Русалка» по драме А.С.Пушкина.
Сценограф, художник по костюмам - Марина Алимова.
В ролях: Дмитрий Мухамадеев, Виктория Садовская-Чилап, Мария Матто, Андрей Барило, Елена Шкурпело, Евгения Калинец и другие.
Режиссер Вероника Родионова знакома зрителям Центра драматургии и режиссуры своими спектаклями «Учиться, учиться, учиться» и «С любимыми не расставайтесь». Так же она ставила в Центре им. Мейерхольда, в театре им. Маяковского, в Центре В.Высоцкого и в провинции.
Ученица профессора О.Л. Кудряшова, Вероника Родионова главной темой своего спектакля выводит тему родового проклятья.
Когда-то давно дочка бедного человека не смогла пережить несчастную любовь (ее бросил молодой знатный повеса) и нарушила закон непрерывности жизни. Она утопилась, лишив жизни не только себя, но и не рожденного ребенка. Так начался род утопленниц, русалок, проклятый род. Русалки будут вечно стремиться вернуть потерянную жизнь, но этому сбыться, к сожалению, не суждено.
«Жизнь дается не для того, чтобы ее прерывать. Даже если нет сил и желания жить, надо знать и помнить, что жизнь – это дар свыше. Жизнь - самое прекрасное, что человек мог получить. Ничего не может быть прекраснее и ценнее жизни, даже любовь. Отнимая жизнь у себя, ты обрекаешь на проклятье последующие поколения. Жизнь очень коротка и дана нам для чего-то очень важного. Пусть это важное каждый для себя определит сам», - Вероника Родионова.
Драма «Русалка» начата в 1829 г.; в 1832 г. Пушкин продолжал ее, но оставил неоконченной. Приближаясь по типу к «маленьким трагедиям», «Русалка» отличается от них русским народным характером. В основу сюжета Пушкин положил широко распространенное предании о русалках, в которых превращаются после смерти загубленные и утопившиеся девушки.
Продолжительность спектакля 1 час 40 минут без антракта.

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персоны
Андрей БарилоЕвгения КалинецМария МаттоДмитрий МухамадеевВиктория Садовская-ЧилапЕлена Шкурпело
театры
ЦДР

обсуждение >>
№ 2
ппп (москва)   9.10.2010 - 16:58
Михаил Фатеев так же исполнитель гл. роли http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/4464/bio/ читать далее>>
№ 1
ппп (москва)   7.10.2010 - 22:19
Перепутали главную героиню. Виктория Садовская-Чилап вот. http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/23211/bio/ читать далее>>
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Спасибо. Исправили
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