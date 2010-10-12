«Русалка». Премьера

анонс

23 июля 2007 11 сентября открывает новый сезон НТП! 11 сентября открывает новый сезон Независимый Театральный Проект спектаклем "Боинг-Боинг", в котором блистают Петр Красилов, Елена Морозова и другие. Эта антрепризная компания снискала себе славу, осуществив самые громкие проекты последних лет.

22 июля 2007 Последний спектакль Владимира Высоцкого В 1971 году Юрий Любимов поставил "Гамлета" в переводе Пастернака с Владимиром Высоцким в главной роли. "Гамлет" Театра на Таганке стал настоящим откровением для зрителей и критики.

3 февраля 1935 Премьера «Египетских ночей» В феврале 1935 года состоялась премьера «Египетских ночей» - сценической композиции А. Я. Таирова по В. Шоу, А. С. Пушкину, В. Шекспиру.