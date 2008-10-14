Алексей Айги дал концерт на театральной сцене

анонс

17 ноября московский Малый театр представил премьеру спектакля по комедии А. Грибоедова «Горе от ума». Постановка была посвящена памяти М. Щепкина. Оформление спектакля Е. Лансере было безупречным по стилю экскурсом в прошлое.

23 июля 2007

«Шинель» популярна в жаркой Бразилии

Спектакль «Шинель» в исполнении блистательной актрисы Марины Нееловой сразу стал «гвоздем» проходящего в Бразилии первого сезона русского театра. На все последующие пять представлений билеты полностью раскуплены! Когда печальная история никому не нужного и никем не защищенного человечка Акакия Акакиевича Башмачкина завершилась, зрители вскочили со своих мест, наградив участников спектакля аплодисментами.