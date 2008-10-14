Алексей Айги дал концерт на театральной сцене

В столичном Театральном центре «На Страстном» прошел концерт Алексея Айги и его ансамбля «4.33». «4.33» – это знаменитое «немое» произведение Джона Кейджа. Исполнитель выходит на сцену, сидит у рояля, не касаясь клавиш, ровно четыре минуты и тридцать три секунды, а затем встает и уходит, не издав ни единого звука. Это произведение – символ музыкального минимализма. Музыканты с репутацией минималистов, к счастью, не чураются звука. Музыка «4.33» близка и самым взыскательным слушателям, и самым простодушным.
Совсем не академическая атмосфера перед концертом. Впрочем, сам Алексей Айги, несмотря на консерваторскую закалку, пишет и исполняет не совсем академическую музыку. Правда, автор сам с трудом дает определение своей музыке. Программу концерта он утвердил перед самым выступлением. «Будет несколько произведений. Пока без названий, поэтому сообщить не смогу. Могу только сказать тональности»
, – шутит Айги.
Его музыка невероятно эмоциональная. Оказавшись во власти стереотипов, можно даже сказать, что она кинематографична или визуальна. Эта музыка рождает череду самых разнообразных образов, которые совершенно не зависят от свободного полета Айги со скрипкой на сцене.
Даже странно, что в одном из интервью Алексей Айги сказал, что не любит театр, ведь на театральной сцене он и его музыкальная команда чувствуют себя весьма комфортно. Может быть, в нем говорит извечное и такое бессмысленное противостояние кино и театра. Недавно он все же написал музыку для театра, но саундтреки к фильмам – это фирменный стиль Алексея Айги. «Некоторые пытаются мне вручить сценарий в четыреста страниц – шестнадцать серий. Я пытаюсь рассказать, что я прочел. Надо смотреть. Изображение дает режиссерская работа, композитор работает с тем, что снял режиссер, а не с тем, что написал сценарист»
, – поясняет композитор.
Самое свежее из вышедшего в кино – музыка к фильму Михаила Калатозишвили «Дикое поле»
– участнику Венецианского кинофестиваля. За нее Алексей Айги уже был награжден на «Кинотавре». Впрочем, как он сам любит говорить, саундтреки – это скорее работа, а для души существует музыка, которую он играет со своим коллективом.
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