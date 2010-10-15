Новый мюзикл - «Обыкновенное чудо»

анонс

23 октября 1943 Камерный театр вернулся в Москву из эвакуации В сентябре 1943 года Московский Камерный театр прощается с Алтаем, а 23-го октября труппа Камерного театра вернулась в Москву.

25 февраля 2007 Последняя роль Зинаиды Райх Лидер театрального авангарда, борец с академизмом, Мейерхольд в 1934 году обращается к забытой, диковинной в ту пору мелодраме "Дама с камелиями" (премьера 19 марта 1934 года на сцене ГосТИМа).