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Новый мюзикл - «Обыкновенное чудо»

15 октября
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15 октября 2010
«Мне захотелось поговорить с тобой о любви… И я взял и собрал людей, и все они стали жить так, чтобы ты смеялась и плакала». В течение тридцати лет эти слова, написанные драматургом Евгением Шварцем в пьесе «Обыкновенное чудо», звучали с киноэкрана в замечательном фильме Марка Захарова, а вскоре они снова будут будоражить сердца зрителей. Только теперь - с театральной сцены. Спустя годы композитор Геннадий Гладков и поэт Юлий Ким снова захотели поговорить со зрителем о любви.
Дописав к уже существующим музыкальным номерам из фильма более 15 новых песен, они превратили известную историю в мюзикл, за постановку которого взялся Алексей Иващенко. Продюсер собрал отличную команду профессионалов: спектакль будет отличаться масштабными декорациями (художник-постановщик Лариса Ломакина), удивительными костюмами (Ольга-Мария Тумакова и Вадим Воля), превосходным звуком и светом (Юрий Романов и Глеб Фильштинский соответственно) и хореографией Олега Глушкова. Поставил спектакль Иван Поповски (театр «Мастерская Петра Фоменко»), известный своим безупречным творческим вкусом и смелым взглядом на театральные постановки.
Каждый из постановщиков оказался немного волшебником, и в результате у них родилось общее чудо, которое будет близко и понятно любому зрителю. Спектакль, сочетающий в себе традиции русской театральной школы с бродвейскими технологиями мюзикла и неожиданными режиссерскими решениями, несомненно придется по душе нашему зрителю. Новейшие технологические решения в нем будут органично сочетаться с замечательной актерской игрой и «живым» звуком. «Рекомендовано для семейного просмотра» – такой гриф смело можно ставить на афише. Ребенок, подросток, взрослый – каждый сможет найти что-то свое в этой истории, полной чудес и приключений, романтики и мудрости… В ней есть и волшебство, и доброта, и Обыкновенное чудо – Любовь.
В состав труппы мюзикла «Обыкновенное чудо» вошли замечательные артисты: Игорь Балалаев, Елена Чарквиани, Ирина Линдт, Юрий Мазихин, Виктор Добронравов, а также будущие звезды российского театра. «…И все они стали жить так», чтобы мы, зрители, смеялись и плакали, а выходя после спектакля из зала, напевали понравившиеся мелодии и разговаривали о любви.

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персоны
Игорь БалалаевГеннадий ГладковВиктор ДобронравовАлексей ИващенкоЮлий КимИрина ЛиндтЛариса ЛомакинаЮрий МазихинИван ПоповскиЕлена ЧарквианиЕвгений Шварц

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Новый мюзикл - «Обыкновенное чудо» фотографии
Новый мюзикл - «Обыкновенное чудо» фотографии
Новый мюзикл - «Обыкновенное чудо» фотографии
Новый мюзикл - «Обыкновенное чудо» фотографии
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