Эвакуация Камерного театра

анонс

24 и 25 октября 2009 года в Московском театре «Et Cetera» п/р А.Калягина состоится премьера спектакля «Ворожба в двух частях».

«Ворожба в двух частях». Премьера

3 июня 2007

Воспитать человека как такового

Московский государственный еврейский театр (ГОСЕТ), был основан в 1919 году в Петрограде на базе Государственной еврейской театральной студии при ТЕО -Театральном отделе Наркомпроса.