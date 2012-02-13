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Эвакуация Камерного театра

15 октября
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15 октября 1941
Великая Отечественная война застала Камерный театр на традиционных гастролях в Ленинграде, где он давал спектакли в Выборгском Доме культуры.
Труппа театра успела "сыграть одиннадцать спектаклей, последние доигрывались под вой сирен, извещавших о начале воздушной тревоги". Театр срочно вернулся в Москву.
Из книги воспоминаний Юлия Хмельницкого: "15 октября, когда фашисты были уже на подступах к Москве, было официально объявлено о срочной эвакуации театров, в том числе и нашего. Предложено ближайшим родственникам актеров и других работников театра собраться с вещами в нижнем фойе театра и быть готовыми к отъезду. Утром 16 октября все фойе и вестибюль забиты чемоданами, тюками, ящиками, корзинами и пр. Пожилые люди, старики, старухи уже с раннего утра переселились в театр. {}Вокзал был забит до отказа. Вокруг нас знакомые лица. Пробираясь сквозь толпу актеров, режиссеров, директоров, администраторов московских театров, нашли наконец и своих. У справочного окна расположились Коонен, Таиров, Богатырев, некоторые наши актеры: Чаплыгин, Лапина, Ганшин, Петровский, главный администратор Левин.{}Без сигналов, в темноте, тихо-тихо, как бы стыдясь того, что происходит, поезд отошел от Москвы. Все это произошло 16 октября - в день для столицы самый критический."
После долгого пути труппа прибыла в Балхаш, где уникальные изысканные спектакли играли на сцене клуба медьзавода - одноэтажного помещения барачного типа. Спектакли шли практически без художественного оформления - все сундуки с костюмами и декорациями остались в Ленинграде.
Однако, Решением № 311 от 15-го апреля 1942 года Крайсовет изменяет планы относительно Камерного театра для чего предписывается «принять и разместить Государственный московский Камерный театра в городе Барнауле, предоставив для работы с 18 апреля помещение Крайдрамтеатра» и «передать Камерному театру гостиницы горкомхоза и разместить остальных работников Камерного театра, до окончания строительства дома актеров, в домах горкомхоза», а относительно работы Днепропетровского драматического театра: «возобновить с 20 апреля в помещении клуба Меланжевого комбината (5 дней в неделю)»
В апреле 1942 года Камерный театр переехал в Барнаул и получил в свое распоряжение настоящее театральное здание с хорошей сценой, всеми необходимыми театральными цехами. Приезд Камерного театра стал событием в театральной и художественной жизни не только Барнаула, но и всего Алтайского края, в чем огромная заслуга режиссера с мировой известностью — Александра Яковлевича Таирова. Того самого Таирова, про которого актер и режиссер Михаил Чехов в своей лекции «о пяти великих режиссерах» сказал, что «Таиров был влюблен в красоту».

Тимофеева Т.И.
"Театр Таирова на Алтае"

Елена Рябова
"Этот театр мы не забудем никогда"

"Из записок актера таировского театра"
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