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«Ворожба в двух частях». Премьера

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16 октября 2009
«Ворожба в двух частях». Премьера
24 и 25 октября 2009 года в Московском театре «Et Cetera» п/р А.Калягина состоится премьера нового спектакля.
Известный рижский режиссер Галина Полищук переводит на язык театра легендарную купринскую повесть «Олеся». «Олеся» – самое поэтическое произведение Александра Куприна. Это мистическая история любви, у которой нет продолжения. Только один миг любви – колдовской, опьяняющей, сжигающей дотла. Миг, который помнишь всю жизнь. «Полесье, глушь, лоно природы, удивительные нравы, первобытные натуры» – с этой фразы начинается история «Олеси», которую Автор пишет всю свою жизнь, существуя на грани вымысла и действительности.
«Ворожба в двух частях» – так назвала свой спектакль режиссер Галина Полищук. «Для меня это не только история любви, - говорит Полищук, - хотя это очень романтическая и красивая любовная история. Но меня в «Олесе» не менее волнует тема веры и безверия. Тема истинного знания, божественного знания, которым владеет Олеся, и знания ложного, знания социума, группы, большинства. На мой взгляд, сегодня для нас важно во всем этом разобраться».
Полесскую юную колдунью играют заслуженная артистка России Мария Скосырева и молодая актриса Анастасия Кормилицына. В спектакле заняты: заслуженная артистка России Людмила Дмитриева, Сергей Демидов, Анатолий Завьялов, Андрей Кондаков, Кирилл Лоскутов, заслуженный артист республик Алтай и Тыва Амаду Мамадаков, Александр Никифоров, Петр Смидович, Евгения Сирота, Федор Урекин.

Галина Полищук родилась в Латвии, окончила Российскую академию театрального искусства, вернулась домой, где сразу же была принята в, пожалуй, лучший сегодня латвийский театр — Новый Рижский. Правда, вскоре после постановки «Стеклянного зверинца» Теннесси Уильямса покинула эту труппу, вероятно побоявшись попасть под авторитет ее лидера — Алвиса Херманиса. Впрочем, несгибаемый бойцовский характер украинка по крови (отец Галины — родом с Виннитчины) демонстрировала и дальше. Несмотря на огромный успех на родине и международных фестивалях спектаклей, поставленных молодым режиссером в Национальном театре Латвии, она не задержалась и в этом коллективе. Уходила шумно, поссорившись с директором. Видимо, правда была на ее стороне — вслед за Полищук написали заявления об уходе шестеро ведущих молодых актеров. Как ни странно, этот демарш — урок любой власти — в Министерстве культуры Латвии не осудили, а совсем наоборот, решили: если талантливые, ищущие люди так страстно отстаивают свое творческое кредо, их следует поддержать. В результате сегодня Галина Полищук и ее артисты имеют собственное помещение и печать. Их театр называется «Обсерватория» (слово это Полищук явно заимствовала у своего учителя в РАТИ — легендарного авангардного режиссера Клима). А прославивший эту компанию «Вей, ветерок» и другие спектакли, созданные в бытность сотрудниками Национального театра Латвии, продолжают гастролировать по европейским фестивалям.
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персоны
Людмила ДмитриеваАнатолий ЗавьяловАмаду МамадаковЕвгения СиротаМария СкосыреваПётр Смидович
театры
«Et cetera»

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№ 1
горбенков сергей (москва)   10.12.2009 - 20:41
Посмотрел спектакль "билокси блюз", вернее его контрольный прогон , в исполнении "кремлевских курсантов".Совершенно потрясный спектакль. В основном - все актеры молодые, незаслуженные... читать далее>>
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