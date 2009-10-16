«Ворожба в двух частях». Премьера

анонс

18 февраля 2013 "Вторая музыка" в "Другом театре" Владимир Агеев поставил в «Другом театре» пьесу Маргерит Дюрас «Вторая музыка».

22 февраля 2013 Цветы Высоцкому от петербуржцев 25 января, все цветы, принесенные на концерт-спектакль «Наш Высоцкий», были отправлены сразу после окончания спектакля на могилу Поэта.

12 июня 1951 Спектакль по документальной прозе Юлиуса Фучика «Репортаж с петлей на шее» 12 июня 1951 года в Театре им. Ленинского комсомола состоялась премьера спектакля «Дорогой бессмертия».