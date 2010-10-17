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Арнтгольц пошла в музыкальную школу

17 октября
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Театральная хроника >>
17 октября 2010
Играть Шиллера сегодня - шаг смелый, требующий от актера сверхспособностей. Создавая «Коварство и Любовь» в 1783 году, автор приписывал персонажам талант игры на музыкальных инструментах. Так, дочери простого музыканта Луизе просто необходимо играть на скрипке. Ольга Арнтгольц, исполняющая эту роль в постановке Нины Чусовой, инструмент не держала в руках с самого детства. Но выход был найден. Уроки музыки теперь стали частью жизни молодой актрисы. После репетиции она убегает заниматься игрой на скрипке с молодым педагогом по имени Петр.
Арнтгольц пошла в музыкальную школу- Двадцать минут в час я играю разные упражнения, а затем делаю перерыв, - признается Арнтгольц, - считается, что заниматься больше - не очень эффективно. Пальцы рук теряют чувствительность из-за напряжения. Лучше тренироваться меньше, но чаще. В день на занятия по двадцать минут я могу потратить часа три.
Решение о том, что Арнтгольц будет сама играть на скрипке в спектакле было воспринято на ура ее коллегами по сцене. Эвелина Блёданс и Вячеслав Манучаров всякий раз интересуются успехами Ольги, буквально требуют показать что-нибудь виртуозное. Но актриса пока не спешит хвастаться, приберегая силы для премьеры, которая состоится совсем скоро - 5 ноября - на сцене театра им. Наталии Сац.
Сюжет спектакля «Коварство и Любовь» по прошествию двухсот лет со дня создания, не утратил своей актуальности. Фердинанд - сын президента, что не мешает ему влюбится в Луизу, дочь простого музыканта. Эта любовь окажется роковой, ведь молодые люди стоят на разных ступенях социальной лестницы. Скандалы, интриги, расследования...
Кажется, что в истории любви и преступления - преград слишком много, но у Нины Чусовой заготовлены сильные козыри, крыть которые режиссеру помогут талантливые актеры: Андрей Соколов, Олеся Судзиловская, Александр Леньков, Настя Задорожная, Андрей Финягин, Александр Рапопорт, Владимир Меньшов, Олег Масленников-Войтов и Ольга Долинина.
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персоны
Ольга АрнтгольцЭвелина БлёдансОльга ДолининаАнастасия ЗадорожнаяАлександр ЛеньковВячеслав МанучаровОлег Масленников-ВойтовВладимир МеньшовАлександр РапопортАндрей СоколовОлеся СудзиловскаяНина Чусова
театры
Детский музыкальный театр имени Наталии Сац

обсуждение >>
№ 4
Киса   17.01.2011 - 05:48
Какие артисты заняты! Тоже хочу посмотреть! Как это можно сделать, если живем в Сибири и нет возможности очутиться в Москве? читать далее>>
№ 3
Паисий (Тревог)   20.10.2010 - 15:36
Да, как у нас один педагог говорил: "На скрипке играть это вам не пельмени варить!" читать далее>>
№ 2
С.Сима (Москва)   18.10.2010 - 19:30
Ольге Арнтгольц обязательно поможет скрипка! Изхумительно талантливая актриса! Как и ее сестра Татьяна. Успеха им в их многогранном творчестве! У нас вся семья их любит, а сын (ему 14 лет)... читать далее>>
№ 1
С.Сима (Москва)   18.10.2010 - 19:26
Я смотрю все картины с участием сестер Арнтгольц. Очаовательные, таланливые актрисы! читать далее>>
Всего сообщений: 4
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