Арнтгольц пошла в музыкальную школу

анонс

18 февраля 2013 Мастер-классы Андрея Кончаловского 4 и 6 мая в концертном зале «МИР» Андрей Сергеевич Кончаловский дал два мастер-класса для студентов творческих ВУЗов.

18 февраля 2013 МДТ представляет премьеру – «Долгое путешествие в ночь» В Центре Мейерхольда петербургский Малый драматический театр дал премьеру по пьесе Юджина О'Нила «Долгое путешествие в ночь».

25 февраля 2007 Первая «Золотая маска» Театральная премия "Золотая Маска" была учреждена в 1994 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, оперетта/мюзикл, театр кукол).