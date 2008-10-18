Фестиваль «Островский в доме Островского» - в Малом театре

С 18 по 24 октября в Государственном академическом Малом театре прошел Всероссийский театральный фестиваль «Островский в доме Островского».

«У фестиваля две главных задачи. Во-первых, показать москвичам лучшие спектакли, созданные по пьесам Островского в разных городах России. Во-вторых, предоставить провинциальным театрам уникальную возможность выступить на старейшей сцене страны и познакомить со своими постановками столичную театральную общественность и критику», - рассказала пресс-агент фестиваля журналистам агентства «РИА Новости».

Фестиваль «Островский в доме Островского» был учрежден в 1993 году. С тех пор раз в два года Малый отдает свою сцену лучшим театральным коллективам российской провинции. Каждый раз фестиваль расширяет свою географию: за эти годы его участниками становились коллективы из Самары, Липецка, Белгорода, Владивостока, Пензы, Брянска, Смоленска, Тольятти, Йошкар-Олы, Новгорода, Ярославля, Воронежа, Ростова, Владикавказа, Краснодара, Костромы, Архангельска, Вологды и многих других городов.

В 2008 году в фестивале приняли участие Кемеровский областной театр драмы имени А.В. Луначарского, Ульяновский областной драматический театр имени И.А. Гончарова, Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина (уже не первый раз участвующий на главном фестивале, посвящённом Николаю Островскому.), Академический русский театр имени Е.Б. Вахтангова Республики Северная Осетия-Алания, Вышневолоцкий областной драматический театр и Государственный академический Малый театр.

Фестиваль открыла постановка Кемеровского театра драмы. Право участвовать в фестивале Кемеровский областной театр драмы имени А.В. Луначарского отвоевал у 13 других российских театров.

Кемеровчане приехали в Москву 17 октября – в Малом театре состоялась пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля и спектаклю Кемеровского областного театра драмы «Банкрот». С журналистами общались народная артистка России Лидия Цуканова и заслуженный артист России Виктор Мирошниченко.

«Имя Александра Николаевича Островского неотделимо от Малого театра. Великий драматург написал 48 пьес, и все они были поставлены в Малом. Он создавал пьесы специально для нашего театра и сам читал их актерам, проводил репетиции, определял трактовку и характер исполнения. Прочный союз нерасторжим и поныне. За Малым театром закрепилось название «Дом Островского», а памятник великому русскому драматургу встречает зрителей у театрального подъезда».

Материал подготовил Макс Милиан.