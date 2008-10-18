Премьера в РАМТе - «Красное и черное»

Любовь и ненависть, страдания и страсть, смерть, интриги, тайны… 18 октября в Российском Молодежном театре состоялась премьера спектакля «Красное и черное». Постановка была готова ещё в конце прошлого сезона – однако её выход в свет задержали… костюмы. Режиссер Юрий Ерёмин в решение образов XIX века ввел стилистику – конструктивизма. Примут ли зрители такую эклектику, или же спектакль вызовет яростные споры, как в своё время случилось с великим творением Стендаля?
«Красное и черное» - почти нарицательный образ романтического произведения о любви, предательстве и любовных иллюзиях. Им традиционно зачитываются барышни в определенном возрасте и, в общем, правильно делают, – это произведение Стендаля – образец великолепной французской прозы. Роман пережил множество экранизаций, в отечественном кино ее
осуществил Герасимов
, кстати, первоначально это был дипломный спектакль его курса с теми же актерами, которые потом сыграли в кино. Сегодня «Красное и черное» на сцене Российского молодежного театра играют самые популярные актеры своего поколения, играют в период, когда театр, уставший от социальных драм, переживает неоромантический период. В зале наверняка будут те, кто никогда не читал Стендаля, им будет интересно следить за сюжетом, а всем остальным будет просто интересно.
«Красное и чёрное» - роман со множеством смыслов. Но для режиссера Юрия Еремина главной стала история любви.
Юрий Еремин, режиссёр, народный артист России: «При дефиците чувств, когда забывают, что такое истинная любовь, мне кажется, роман Стендаля «Красное и черное» бьёт просто в точку. Это определенная школа чувств для молодых людей в молодежном театре, это школа любви»
.
Лауреат премии «Чайка» Денис Баландин впервые работает с Ереминым. Своего Жульена Сореля он узнал ещё в детстве, прочитав роман втайне от взрослых. Говорит, что во многом чувствует родство с этим персонажем. И даже в какой-то степени разделяет его любовь к Наполеону. Теперь у скромного артиста появился новый кумир.
Денис Баландин, актёр: «Интересно, какая сила его двигала»
.
Самые молодые артисты в спектакле тоже усвоили установку режиссёра: здесь – всё о любви.
Пётр Гаврилюк, Андрей Хохловкин, юные артисты: «Мы ученики мсье Жульена, который приехал в дом нашего отца по роли, и мы ходим к нему на занятия. Мы там учим латынь»
.
Работа над персонажем – Мадам де Реналь – стала для актрисы Нелли Уваровой окном в свой собственный мир. Её героиня – женщина XIX века - знает о чести и долге перед семьёй, но неожиданно для себя открывает силу новой любви.
Нелли Уварова, актриса: «Открытие на самом деле такое мое личное, которое связано с этим спектаклем и с тем, о чем говорил нам режиссёр, что если ты любишь, значит, ты обладаешь невероятной силой, мне кажется, что это самый большой двигатель вообще жизни... Безусловно, образ мадам Реналь будет узнаваем, но акценты выстроены немного иначе и приближены, может быть, к пониманию современного зрителя. Не будет ощущения, что «так когда-то какие-то другие женщины переживали острые чувства». Я – современная женщина, и я именно так переживаю»
.
В спектакле есть ещё один персонаж – художник Мале – прямая аналогия с Малевичем. В стиле конструктивизма выдержана как сценография, так и костюмы артистов.
Виктория Севрюкова, художник по костюмам: «Главный персонаж у нас всё-таки Малевич. Мале – это художник, и его раскрашивание - холст, который постепенно краснеет, приходит сначала к красному квадрату, потом к чёрному квадрату, вот эта эмоция живописи, эмоция, как накладываются мазки. Вдруг навеяло, что то же самое может происходить с персонажами»
.
Конечно, режиссёр, вслед за Стендалем, не исключает ироничного отношения к персонажам. Но эта ирония – скорее от любви к герою XIX века и интереса к тому, какой силой обладали искренние чувства во времена строгих правил.
обсуждение >>