«Меловой крест» в ЦДР

Центр драматургии и режиссуры - премьера спектакля «Меловой крест» по пьесе Бертольта Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи» 18 октября, «Сцена на Беговой».
Режиссер и художник – Мария Павловская.
В ролях – Владимир Голицын, Клаудиа Бочар, Екатерина Молоховская, Руслан Спиридонов, Эрик Треумут, Елена Мозгалева, Ксения Иванова.
Бертольт Брехт – немецкий поэт, драматург, основатель направления «политический театр». Он хорошо знаком зрителям по пьесам «Трехгрошовая опера», «Похождения бравого солдата Швейка», «Мамаша Кураж и ее дети».
Мария Павловская для своего дебюта в качестве театрального режиссера выбирает драму Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи». Эта пьеса, состоящая из 24 сцен, никогда не ставилась целиком. Павловская так же выбирает несколько новелл – «Жена – Еврейка», «Шпион», «Выпустили из лагеря» и «Меловой крест». Все они о страхе – страхе предательства близких людей, страхе перед государством. Страх достигает того, что человек начинает бояться самого себя.
«Брехт – плакатный автор, и поэтому я выбрала графическое решение спектакля. Я хочу, чтобы зритель весь спектакль чувствовал себя несвободно. Я пытаюсь загнать его в атмосферу сильнейшего напряжения. Тогда, выйдя из зала, он сможет почувствовать и оценить ту свободу, которой обладает»,
- говорит Мария о своем спектакле.
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