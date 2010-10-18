«Меловой крест» в ЦДР

анонс

2 декабря 1986

Жизнь советской номенклатурной элиты на сцене театра им. Ермоловой

В конце 80-х годов начиналась «перестройка» - время гласности, демократических выборов, отмены цензуры и борьбы с «номенклатурными привилегиями».