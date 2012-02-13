Первый спектакль Блокадного театра

18 октября 1942 г., в самое суровое время блокады, спектаклем по пьесе К. Симонова «Русские люди» в Ленинграде открылся новый театр – «Городской», труппу которого составили артисты Радиокомитета, Театра драмы им. Пушкина М. Петрова, М. Павликов, В. Стрешнева, А. Янкевский, П. Курзнер, М. Домашева, П. Андриевский, В. Ярмагаев, К. Миронов, Н. Левицкий, режиссеры И. Горин, И. Зонне. Театр возглавил С. Морщихин. Позже труппа пополнилась актерами Нового ТЮЗа и агитвзвода Дома Красной Армии. Пришли артисты В. Честноков и А. Соколов.

Театр укреплял в человеке силу духа, помогал выжить. Ленинградцы называли его Блокадным.