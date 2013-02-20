18 октября (по новому стилю) 1896 года оглушительным провалом закончилась премьера пьесы "Чайка" в Санкт-Петербурге на сцене Александринского театра. Автор покинул зал уже во время второго действия и зарекся писать для сцены. В своих письмах того периода он пишет: "Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. В театре было тяжелое напряжение недоумения и позора. Актеры играли гнусно, глупо. Моя "Чайка" имела в Петербурге в первом представлении громадный неуспех".

Прошло два года.

Поздно ночью 17 декабря 1898 года в Ялте, в день премьеры "Чайки" в Художественном театре, Чехову, который волнуется за судьбу спектакля, звонят с почты и зачитывают текст телеграммы Владимира Ивановича Немировича-Данченко: "Только что сыграли "Чайку", успех колоссальный. С первого акта пьеса так захватила публику, что потом последовал ряд триумфов. Вызовы бесконечные... ".