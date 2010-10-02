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Премьера в театре «Свободное пространство»

2 октября
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2 октября 2010
На большой сцене Орловского государственного театра для детей и молодёжи «Свободное пространство» - премьера спектакля «Ромео и Джульетта».
Известный английский режиссер Ги Холланд приехал в Орел для постановки знаменитой шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта».
«Ромео и Джульетта» - это вечная история любви, вражды и роковой судьбы, это высокая поэзия, это страстная любовь к Жизни. Режиссер поставил пьесу как абсолютно современную историю, которая могла произойти в любой стране, в том числе и в России. Он исследует такие острые современные темы как сексуальность, мужественность, агрессивность, жертвенность, выявляет конфликтность человеческих намерений, действий и их результатов. Ги Холланд известен постановками, в которых поднимаются очень острые социальные проблемы, причем для их воплощения он всегда находит яркую эмоциональную форму.
Главным мотивом, побуждающим его работать в театре, Ги Холланд считает желание рассказывать захватывающие истории, которые помогают нам разобраться в жизни. «Я люблю следить за разворачивающейся на моих глазах драмой, которая заставляет меня испытывать всю гамму эмоций: восхищение, удивление, восторг, страх, радость... Это стимулирует меня интеллектуально и эмоционально. Конечно, пьеса «Ромео и Джульетта» имела множество трактовок. Меня интересуют в первую очередь причины, которые приводят героев к трагическому финалу. Поэтому для меня так важен образ Париса, который обычно находится на периферии спектакля. Он находится в центре моего исследования, так как родители Джульетты пытаются удовлетворить свои социальные амбиции, выдав дочь замуж за богатого и знатного жениха... Я намерен рассказать правдивую историю, которая вызовет ассоциации с теми серьезными политическими, социальными, религиозными конфликтами, которыми наполнена жизнь современного общества...»

Режиссер - Ги Холланд (Великобритания)
Художник - Карина Автандилова (Москва)
Балетмейстер - Светлана Щекотихина

Ромео, сын Монтекки - Артем Исаков, Александр Сапожников
Джульетта, дочь Капулетти - Валерия Жилина, Лидия Пономарева
Бенволио, племянник леди Капулетти - Серегей Козлов
Меркуцио, родственник князя, друг Ромео - Алексей Кондрахов
Синьор Монтекки - Дмитрий Литвинцев
Принц - Антон Ласкин
Леди Монтекки, жена Капулетти - Лариса Леменкова
Синьор Капулетти - Николай Рожков
Леди Капулетти - заслуженная артистка России Маргарита Рыжикова, Анастасия Беккер
Кормилица Джульетты - заслуженная артистка России Нонна Исаева
Слуга Капулетти - Оксана Петрунина
Слуга Монтекки - Станислав Иванов
Граф Парис, молодой человек, родственник князя, главы двух враждующих домов - Артур Горбунов
Отец Лоренцо – заслуженный артист России Валерий Лагоша
Тибальт, племянник Леди Капулетти – Ростислав Билык
Аптекарь – Игорь Гольтяпин
Музыканты - Ирина Хрисаниди, Олег Семичев
Премьерные спектакли - 2, 3, 9, 19 и 27 октября 2010 г. на большой сцене Орловского театра «Свободное пространство».

Свободное пространство
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Орловский театр для детей и молодежи

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№ 1
Поклонница (Орел)   21.09.2010 - 11:03
Не знаю, что из этого получится, но труппа работает по полной программе, включая реквизиторов, осветителей и проч. После встречи с режиссером постараюсь рассказать пдробнее. читать далее>>
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