Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Восток - дело тонкое...

2 октября
Все года

Театральная хроника >>
2 октября 2006
2-го октября 2006 года в театре "Современник" состоялась премьера спектакля "Антоний&Клеопатра. Версия". К творчеству английского классика обратился Кирилл Серебренников, который вместе с драматургом Олегом Богаевым сделал, по его словам, "более актуальный вариант" известной истории. Действие трагедии из Египта перенесено в город Северного Кавказа. Клеопатра (Чулпан Хаматова) то появляется в одеждах, напоминающих мусульманский хиджаб, то предстает в чем-то струящеся-лиловом, а Антоний (Сергей Шакуров) - носит то белый мундир, то камуфляжную форму. Октавий Цезарь (Иван Стебунов) одет в смокинг, когда приезжает в разрушенную школу – в куртку "аляску", его же манера говорить, отрывая слово от слова и сглатывая окончания фраз, в последних сценах напоминает путинскую. Гонец (Артур Смольянинов) – безногий инвалид, передвигается по странам и континентам сперва на каталке, затем – на протезах, жалуясь, что будто бы он "до ж... ноги стер".
Кирилл Серебренников известен своей склонностью к провокациям и аллюзиям на политику. И очередная нестандартная интерпретация классического материла - лишь повод для размышлений о современном мире. Безумие войны и цинизм политиков - эта тема актуальна всегда, вне зависимости от времени и места..
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Артур СмольяниновИван СтебуновЧулпан ХаматоваСергей Шакуров
театры
"Современник"

фотографии >>
Фото с сайта http://novayagazeta.ru/
Фото с сайта http://novayagazeta.ru/
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Перепёлкина Анна (Москва)   6.02.2008 - 13:08
Вчера была и сердце замерло. Чулпан такая молодец. Особенно запомнилась фраза про любовь, которая повторялась несколько раз.Где можно найти точный вариант? или это постановка автора? если да, то напишите... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Непостижимая женщина Романа Виктюка

Непостижимая женщина Романа Виктюка

Роман Виктюк закрывает сезон премьерой – пьесой израильского драматурга Ханоха Левина «Непостижимая женщина, живущая внутри нас». Непостижимую играет Вера Сотникова, а ее партнерами станут два Дмитрия – Бозин и Малашенко.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Наталья Дмитриевна Журавлева
30 сентября скончалась заслуженная артистка РФ Наталья Дмитриевна Журавлева.
Егор Клинаев
27 сентября трагически погиб актёр Егор Клинаев.
Станислав Непряхин
27 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Станислав Непряхин.

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Виктор Бунаков
Лидия Вележева
Артём Волков
Андрей Данилко
Валерия Забегаева
Людмила Крылова
Игорь Миркурбанов
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Лоррейн Бракко
Марибель Верду
Наташа Литтл
Граучо Маркс
Ромина Пауэр
Бад Эбботт
все родившиеся 2 октября >>

Премьеры ТВ

Самба
1 октября
Первый канал
Любовь с ограничениями
2 октября
ТНТ
Наживка для ангела
2 октября
Россия 1
Нюхач-3
2 октября
Первый канал
Улица
2 октября
ТНТ
Воспитание и выгул собак и мужчин
6 октября
ТВЦ
Как извести любовницу за семь дней
7 октября
ТВЦ
Светская жизнь
7 октября
Первый канал
Сезон любви
7 октября
Первый канал
Счастье из осколков
7 октября
Россия 1
Чисто московские убийства
8 октября
ТВЦ

ревью