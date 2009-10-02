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Миф о Павлике Морозове

2 октября
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2 октября 2009
10 и 11 октября в 20.00 на сцене Актового зала ПРОЕКТа ФАБРИКА - Премьера пьесы Нины Беленицкой в постановке Евгения Григорьева «Павлик – мой бог».
Театр им. Йозефа Бойса, созданный всего около года назад, но успевший зарекомендовать себя интерактивными театральными проектами и любопытными экспериментальными спектаклями, скоро представит премьеру под названием «Павлик – мой бог». Необычность и даже скандальность нового проекта Театра им. Бойса в том, что в основе пьесы не просто разбирательство с мифами о Павлике Морозове, но и «предательские» автобиографические детали жизни автора пьесы Нины Беленицкой.

Как известно, в 30-е годы государство активно занималось патриотическим воспитанием молодежи. Сотни родителей по доносу детей отправились в лагеря. Самым известным из них был отец пионера-героя Павлика Морозова.
Современная девочка Таня считает Павлика своим кумиром. Она мечтает отомстить отцу за то, что он ее бросил. Она знает о его левых доходах и хочет сообщить о них в силовые структуры...

Нина Беленицкая, драматург: «Одно время я и правда думала написать донос на собственного отца. Образ Павлика Морозова был необыкновенно привлекателен для меня, потому что он сделал то, о чем я только мечтала – отомстил, дав показания в суде о том, что его отец, находясь на государственной службе, берет взятки. Как и мой, отец Павлика ушел из семьи, оставив жену и детей без какой бы то ни было помощи. Более того, мой отец еще и забыл обо мне. Мне казалось, что бросить своего ребенка, сделать вид, что его никогда не было, не брать трубку, когда он звонит, завести вместо него нового – это настоящее преступление. Очень хотелось наказать его за это».
От повторения «подвига Павлика Морозова» драматурга остановила встреча с режиссером документального кино Евгением Григорьевым на режиссерско-драматургической лаборатории в Ясной поляне в 2006 году. Удивительным образом режиссер оказался родом из «морозовских» мест, родился в 70 километрах от Герасимовки, ходил в школу им. Павлика Морозова и даже снимал о нем репортаж, когда работал на екатеринбургском телевидении.
Встреча Беленицкой и Григорьева привела к решению отправиться в творческую экспедицию в Герасимовку, собирать материал. Как оказалось, тот день, когда режиссер и драматург приехали в далекую таежную деревню Герасимовку (400 км от Екатеринбурга, 40 км от ближайшего райцентра), был днем памяти Павлика Морозова. На месте гибели пионера-героя шла православная служба.
В деревне Герасимовка Свердловской области, где жил Павлик Морозов, Евгений Григорьев снял кино-декорации для спектакля на специально сконструированную шестикамерную установку. Режиссер переносит зрителей вместе с двумя актерами на родину Павлика Морозова. Уникальные фото и киноматериалы, проецируются на шесть экранов установленных по принципу круговой панорамы.
Спектакль Евгений Григорьева «Павлик – мой бог» – это откровенный разговор со зрителем на очень болезненные темы. Что такое предательство? Зачем прощать? Если отец – это модель моего бога, то, что мне делать, если у меня нет отца?
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