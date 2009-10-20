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«Синематографъ» - на «Рок-уроке»

20 октября
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20 октября 2009
Помимо репетиций нового спектакля «Записки сумасшедшего» (13 ноября) и подготовки к предстоящим гастролям в Санкт-Петербург (14-15 ноября) театр «СинематографЪ» принял участие в необычной акции под названием «Рок-урок».
Концерт состоялся 20 октября в клубе «Б1 Maximum». Его необычность состоит в том, что известные рок-музыканты предстают в качестве «учителей» - перед юной аудиторией. Дети разучивают самые популярные песни приглашенных музыкантов и общаются с ними.
«Рок-урок» проводился в столице уже второй раз. В прошлом году перед детьми из детских домов выступали Найк Борзов, «Элизиум», «Запрещенные барабанщики», «НОМ», «Крематорий» и «Ногу свело». Организацией концерта занималась компания Proectovgrad, и все остались довольны: и дети, и участники, и организаторы. Поэтому было решено провести новый «урок».
На сей раз программой концерта занялся фонд Гоши Куценко «Зона надежды», в качестве зрителей были приглашены дети с диагнозом ДЦП и другими заболеваниями опорно-двигательной системы, а преподавать азы рока решились «Uma2rman», «Город 312» и «Чичерина». На разогреве выступала набирающая силы группа «Красная рыба», а сразу после нее представили композицию «Он не вернулся из боя» из своего спектакля «Пошли мне, Господь, второго» актеры театра «СинематографЪ».
К сожалению, никакого мастер-класса, заявленного поначалу, так и не состоялось. Музыканты не стали учить детей азам игры на электрогитарах, но зато провели довольно быстрый рок-марафон, напомнивший о предыдущих акциях фонда «Зона надежды».
Первую группу юным знатокам нашей современной музыки представил на пару с ведущей Артур Смольянинов. Он очень волновался, но тем не менее был рад выйти к таким благодарным зрителям. А затем на сцену вышли братья Кристовские, и концерт вошел в свою коллею. По окончании своего выступления они долго не уходили, пока наконец каждый ребенок не получил автограф.
Мудро подошла к этому необычному мероприятию солитска группы «Город 312». Во-первых, она умело вела беседу с детской аудиторией. А во-вторых, у них уже были заранее подготовлены листики с автографами, и детям не пришлось ждать полчаса своей очереди.
А вот Чичерина быстренько спела и убежала, дав возможность раздать автограф ведущей «Рок-урока» (кстати, ее тоже зовут Юлия).
Незадолго до финала на сцену вышла генеральный директор фонда «Зона надежды» Елена Наумова и предупредила всех, что Гоша Куценко задерживается на съемках фильма «Любовь-морковь 3». Он обещал приехать, как только освободится, но так и не смог...
Но дети и их воспитатели и родители все равно не ушли без подарков. Помимо музыки все получили игрушки, конфеты, книжки и диски с сериалом «Кадетство». Конечно, нашлись и недовольные, потому как в клубе слишком громкий звук (даже артисты просили его сделать потише, но им так и не вняли), а сам концерт так и не стал уроком. И вообще лучше не концерты для инвалидов делать, а работу им дать.
Но когда ты видишь счастливые лица детей, которых обычно прячут по интернатам и квартирам, чтобы не дай бог кто на них пальцем показал, то забываешь обо всем несущественном...

Макс Милиан
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«Синематографъ» - на «Рок-уроке» фотографии
«Синематографъ» - на «Рок-уроке» фотографии
«Синематографъ» - на «Рок-уроке» фотографии
«Синематографъ» - на «Рок-уроке» фотографии
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