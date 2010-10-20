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«Колдунья». Премьера

20 октября
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20 октября 2010
20 октября 2010 года в Московском Международном Доме Музыки состоялась премьера литературно-музыкального спектакля «Колдунья», посвященный поэзии Анны Ахматовой. В главной роли выступили актриса театра и кино Ольга Кабо и певица, заслуженная артистка России Нина Шацкая.
Причудливое переплетение поэзии и музыки, стихов Анны Ахматовой и чувственных мелодий композитора Златы Раздолиной. В программе спектакля - баллады «Заболеть бы как следует», «Милому», «В ту ночь», «Память о солнце», «Слово ангел», «Сад», «Разрыв», «Колдунья» и все это в сопровождении Симфонического оркестра МВД России под управлением заслуженного артиста России, дирижера Феликса Арановского.
На одной сцене соединились две стихии, две неповторимых женщины – актриса, заслуженная артистка России Ольга Кабо и певица, исполнительница романсов Нина Шацкая. В спектакле с неоднозначным названием «Колдунья» они воплотили яркие образы утраченного прошлого и приобретенного настоящего, где любовь превращается в жертвенность, а мечта о простом женском счастье становится неосуществимой. Ведь именно так рождался великий поэтический дар Анны Ахматовой.
Впервые, в оригинальном вокальном исполнении Нины Шацкой прозвучало одно из наиболее известных произведений Ахматовой – поэма «Реквием». Актриса театра и кино Ольга Кабо прочитала поэму «У самого моря», а Нина Шацкая исполнила цикл баллад в сопровождении Симфонического оркестра МВД России.
Постановка: Московский Международный Дом музыки
Режиссер: Юлия Жженова
Композитор: Злата Раздолина
Вокал: Нина Шацкая
Художественное слово: Ольга Кабо
Музыкальное сопровождение: Симфонический оркестр МВД России
Художественный руководитель и дирижер: Феликс Арановский
Художник по костюмам: Виктория Севрюкова
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