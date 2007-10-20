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«Липериада» на сцене Театра на Литейном

20 октября
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20 октября 2007
Национальный театр Республики Карелия в этом году празднует 75-летие. В 1932 году его основали финны – выходцы из США, Канады и Финляндии, а также талантливая молодежь из самой Карелии. Спектакль «Липериада» – своего рода дань памяти тем, кто основывал Национальный театр Республики Карелия, и самому финскому языку, который был и остается главным сценическим языком репертуара этого театра.
20 октября 2007 года на сцене Театра на Литейном состоялся спектакль «Липериада» Государственного Национального театра Республики Карелия. Показ «Липериады» в Санкт-Петербурге – это дань памяти Финскому театру, который в 1930-х годах существовал в Ленинграде.
Музыкальная инсценировка «Липериады» написана режиссером Львом Стукаловым и композитором Борисом Фогельсоном по известной повести финского писателя и драматурга Майю Лассила «За спичками». Сюжет «Липериады» описывает события, происходившие в маленькой финской деревне, но при этом достигает эпических, почти гомеровских масштабов. Спектакль режиссерски придуман и построен как эпос: границы деревеньки Липери раздвигаются, и она становится центром мироздания. Рассказ об «античных подвигах» простых деревенских жителей наполнен иронией и юмором, и в то же время показывает национальную самобытность финского народа на примере селения Липери. Фольклорные элементы, вплетенные в ткань спектакля, подчеркивают особенную, непрерывную связь с истоками.
Ведь «Липериада» - это почти миф, это особая форма понимания мира, в котором мы живем. Это еще один шаг к сближению и взаимопроникновению русской и финской культур. В спектакле взаимосвязь двух разных культур предстанет наглядно, ведь в постановке заняты финские и русские артисты.
В главных ролях – Анти Ихайлайнена и Юсси Ватанена – заняты ведущие артисты театра Александр Куйкка и Сергей Пронин.
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