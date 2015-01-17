Премьера спектакля «Из искры» Ш.Дадиани о молодости Сталина

анонс

4 апреля 1943 Премьера спектакля «Пока не остановится сердце» в Барнауле 4 апреля 1943 года в Барнауле состоялась премьера спектакля по пьесе Паустовского «Пока не остановится сердце».

17 января 2015 «Новая театральная реальность» С 18 по 29 апреля в Москве прошел Театральный молодежный форум-лабораторию «Новая театральная реальность».

22 февраля 2013 МОСТ. Премьеры Новый сезон театра МОСТ открылся двумя премьерами - «Дежавю» (по пьесе М. Бермана) и «Аттракцион» (по роману «Взятие Измаила»).