Премьера спектакля «Из искры» Ш.Дадиани о молодости Сталина

Премьерой спектакля «Из искры» по пьесе Ш.Дадиани о молодости Сталина открылся первый сезон Московского драматического театра им. А. С. Пушкина. Режиссёр спектакля - Народный артист СССР В. Ванин, режиссёр-ассистент В. Васильев, художник - заслуженный деятель искусств Киргизской ССР Я. Штоффер, композитор - М. Вайнберг.
Спектакль шел в заново отремонтированном здании
. По заказу Художественного руководителя Василия Ванина здание театра, давно нуждавшееся в ремонте, перестроили во вкусе эпохи. В отделке появился пунцовый бархат и позолота, огромная хрустальная люстра и герб СССР над сценой. Почти полностью был изменен фасад здания, реконструированный по проекту архитекторов К. Мельникова и братьев Стенбергов. В стране победившего социалистического реализма не было места злостному формализму и эстетству - ни в искусстве, ни в архитектуре.
Бывший Камерный театр окончательно "освободился от формалистско-эстетского наследия", стал подлинно советским",
как того и пожелал Главный Зритель.
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