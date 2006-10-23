Завершающее мероприятие фестиваля "Территория" стало шокирующим...

анонс

22 октября 2006 Картина нравов и галерея живых типов в Малом театре 17 ноября московский Малый театр представил премьеру спектакля по комедии А. Грибоедова «Горе от ума». Постановка была посвящена памяти М. Щепкина. Оформление спектакля Е. Лансере было безупречным по стилю экскурсом в прошлое.

18 февраля 2013 Фестиваль NET. События В ноябре закончил свою работу фестиваль NET.

Самым громким его событием обещает стать новая постановка Алвиса Херманиса.

29 апреля 2007 Свет новых истин в Театре на Таганке С постановки пьесы Бертольда Брехта "Добрый человек из Сезуана" начиналась слава Таганки. А в 1966 году Юрий Любимов поставил и брехтовскую "Жизнь Галилея " с Владимиром Высоцким в заглавной роли.