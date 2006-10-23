Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Завершающее мероприятие фестиваля "Территория" стало шокирующим...

23 октября
Все года

Театральная хроника >>
23 октября 2006
Вернуться в легендарные 60-е, когда поэты были «властителями дум», предложил режиссер Кирилл Серебренников. В Политехническом музее 23 октября 2006 года прошел вечер «100 минут поэзии». Это одна из последних акций фестиваля «Территория». В исполнении молодых артистов театра и кино звучали стихи современных поэтов: Шиша Брянского, Дмитрия Воденникова, Марианны Гейде, Алексея Капустина, Яшки Каzановы, Дмитрия Плахова, Марии Протасовой, Андрея Родионова, Бориса Рыжего, Наили Ямаковой. Устроители выбрали очень радикальную программу. Это правда. Программу, которая иногда шокировала.
Стихи читали и актеры: Анатолий Белый, Виктория Исакова, Андрей Кузичев, Псой Короленко, Евгений Миронов, Елена Морозова, Артур Смольянинов, Данила Козловский, Лера Суркова, Чулпан Хаматова и сами авторы.
Возвращение в прошлое не состоялось, поезд современной поэзии направляется в будущее. Счастливого пути!
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Анатолий БелыйВиктория ИсаковаДанила КозловскийПсой КороленкоАндрей КузичевЕвгений МироновЕлена МорозоваАртур СмольяниновВалерия СурковаЧулпан Хаматова

фотографии >>
Анатолий Белый
Псой Короленко
Артур Смольянинов
Евгений Миронов
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Картина нравов и галерея живых типов в Малом театре

Картина нравов и галерея живых типов в Малом театре

17 ноября московский Малый театр представил премьеру спектакля по комедии А. Грибоедова «Горе от ума». Постановка была посвящена памяти М. Щепкина. Оформление спектакля Е. Лансере было безупречным по стилю экскурсом в прошлое.
Свет новых истин в Театре на Таганке

Свет новых истин в Театре на Таганке

С постановки пьесы Бертольда Брехта "Добрый человек из Сезуана" начиналась слава Таганки. А в 1966 году Юрий Любимов поставил и брехтовскую "Жизнь Галилея " с Владимиром Высоцким в заглавной роли.
Каторга — какая благодать!

Каторга — какая благодать!

Евгения Гинзбург родилась в Москве, совсем юной уехала в Казань. Окончила Казанский университет, получила ученую степень кандидата исторических наук, была убежденной коммунисткой. Она была счастлива: у нее была семья: муж — Павел Васильевич Аксёнов, член бюро Татарского обкома партии, и трое детей.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вера Сурикова
18 октября ушла из жизни актриса, педагог Вера Сурикова.
Даниэль Дарьё
17 октября ушла из жизни французская актриса Даниэль Дарьё.

День рождения >>

Елена Борзова
Станислав Бородокин
Ольга Гзовская
Михаил Горский
Наталья Гудкова
Сергей Гурьев
Елена Шевченко
Татьяна Шестакова
Александр Январёв
Жерар Блен
Колин Грэй
Диана Дорс
Сара Лэйн
Брэдли Пирс
Райан Рейнольдс
Брайана Эвигэн
все родившиеся 23 октября >>

Премьеры ТВ

Невский. Проверка на прочность
19 октября
НТВ
Ивановы-Ивановы
20 октября
СТС
Не в деньгах счастье
22 октября
ТВЦ
Не говорите мне о нём
22 октября
Россия 1
Избранница
25 октября
Первый канал
Клянусь любить тебя вечно
27 октября
Домашний
Пока смерть не разлучит нас
28 октября
Россия 1
Счастливая серая мышь
28 октября
Россия 1
Эхо греха
29 октября
Россия 1

ревью