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Камерный театр вернулся в Москву из эвакуации

23 октября
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23 октября 1943
В сентябре 1943 года Московский Камерный театр прощается с Алтаем. Зрителям была показана пьеса К. Паустовского "Пока не остановится сердце".
За семнадцать "гастрольных" месяцев театр дал 273 спектакля, которые посмотрели более 176 тысяч барнаульцев. Кроме того, двадцать спектаклей и концертов артисты сыграли в фонд обороны, собрав в общей сложности 256 тысяч рублей. Сто тысяч рублей театр внес в фонд постройки эскадрильи "Алтайские истребители" и 65 тысяч - на подарки ленинградцам и бойцам-фронтовикам, за что был удостоен высочайшего благодарственного письма за подписью Иосифа Сталина. Влияние Камерного театра как большой культурной силы заметно сказалось на театральной жизни Алтая.
После прощального спектакля труппа Камерного театра отправляется в дорогу.
Впереди - тяжелый, долгий путь и возвращение в еще военную Москву.
Москва 1943 года отличалась от той Москвы, которую артисты покинули в 1941 году. Вместо завывания сирен воздушной тревоги уже гремели салюты в честь очередной успешной операции на фронте, но война заметно изменила облик столицы. На площади Свердлова, у Театра Советской Армии стояли зенитки, на Тверском бульваре, рядом с Камерным театром колыхались притянутые к земле аэростаты воздушного заграждения.
Здание театра не пострадало серьезно во время воздушных налетов, однако военное лихолетье оставило свои следы: осенью 1941 года в здании Камерного театра разместился 2-й полк ОМСБОНа, потом особняк пустовал, продуваемый холодными ветрами войны. Театр стоял темный, завешенный маскировочными сетями и казался мертвым. Но в холодное, неотапливаемое помещение вернулись люди - и театр ожил. Начались репетиции, в школу-студию был объявлен прием, Таиров начал работу над постановкой новых спектаклей... И уже 8 декабря 1943 года по просьбе Камерного театра в Москву вызвали Всеволода Вишневского - театру нужны были новые пьесы...
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Камерный театр под руководством А.Таирова

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Аэростат на детской площадке. Тверской бульвар. 1943 год
Сбитый немецкий самолет, выставленный на площади Свердлова
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