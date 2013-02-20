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Создание высшего театрального училища им. Б.В.Щукина

23 октября
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23 октября 1914
В ноябре 1913 года группа московских студентов создала театральную студию и позвала руководителем молодого актера Московского Художественного театра, ученика Станиславского, будущего великого русского режиссера Евгения Багратионовича Вахтангова.
23 октября 1914 года Вахтангов провел первое занятие со студийцами. Этот день считается Днем рождения Училища.
Первыми студийцами были студенты Коммерческого института, среди которых Б.Е.Захава, Б.И.Вершилов, К.Г.Семенова, Е.А.Алеева, Л.А.Волков. Постепенно в Студию приходили новые студийцы: П.Г.Антокольский, Ю.А.Завадский, В.К.Львова,А.И.Ремизова, Л.М.Шихматов. В январе 1920 года в студию были приняты Б.В.Щукин и Ц.Л. Воллерштейн ( взявшая себе псевдоним Мансурова). Каждый, желающий стать студийцем, проходил сначала собеседование, которое определяло, может ли он стать студийцем по своему нравственному и интеллектуальному уровню. И только после этого претендента экзаменовали. Вахтангов, строя театр и желая иметь постоянную школу при нем, присматривался к ученикам и определял, кто из них будет педагогом, кто режиссером. Главное было развить в учениках самостоятельность.
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