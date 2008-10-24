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Фестиваль в Милане

24 октября
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24 октября 2008
С 24 по 26 октября Милан стал театральной столицей, где в рамках фестиваля Festa del Teatro прошло 250 различных событий, которые затронули не только сцены традиционных театров, но и нетрадиционные подмостки: замок Кастелло Сфорцеско, Национальный музей науки и технологии, королевский дворец Палаццо Реале.
"Праздник театра" вышла за границы Милана и затронула ближайшие города Монцу, Сереньо, Бругерио, Леньяно, Сесто Сан Джованни. В проекте приняли участие знаменитости театрального мира Италии, среди которых Лука Ронкони (дебют в театре Пикколо в спектакле "Сон в летнюю ночь") и зарубежные гости, один из которых французский танцор и хореограф Доминик Дюпуи многочисленные актеры миланских театров.
Среди "гвоздей" программы - "Гоморра" по бестселлеру Роберто Савиано, "Три дневника" Ингмара Бергмана в постановке Джан Карло Деттори и Франки Нути, а также спектакль Альдо Нове в постановке Ренцо Мартинелли, клоун-концерт Pic Show Маурицио Аккато.

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