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Театральная Лаборатория в Албании

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24 октября 2010
Спектакль Театральной Лаборатории Вадима Максимова «Прорицание Вёльвы», признанный рядом международных фестивалей, 24 октября 2010 года был показан на XII международном фестивале современного театра «SKAMPA» в Эльбасане (Албания).
Среди участников фестиваля театры из Албании, Италии, Македонии, Румынии, Сербии, Турции, Черногории. В разные годы на фестивале также были представлены театры из Москвы и Новгорода. Театральная Лаборатория – первый петербургский театр, приезжающий на «SKAMPA».
Спектакль «Прорицание Вёльвы» участник и лауреат следующих фестивалей:
- международный фестиваль музыки и театра «Фавн» (Тржчениче, Чехия, 2010);
- IV международный театральный фестиваль в Мон-Лорье (Квебек, Канада, 2009), приз за лучшую женскую роль;
- международный театральный фестиваль «Театарфест» (Сараево, Босния и Герцеговина, 2009);
- международный фестиваль негосударственных театров, театров студий и студийных работ «Рождественский парад» (СПб., Россия, 2006), гран-при фестиваля и приз за лучшую женскую роль.
Сайт фестиваля «SKAMPA»: www.skampafestival.net/en/index.php
«Прорицание Вёльвы» – скандинавский эпос в лицах. Примеряющая на себя чужие роли мифическая старуха и дюжина кукол – вот население мира «Старшей Эдды», воссозданного Театральной Лабораторией. Вадим Максимов, много лет практикующий театральную систему великого безумца Антонена Арто, решился воплотить его несбыточную мечту: применить «театр жестокости» к эпосу.
В ролях: Оксана Свойская, Павел Луговской. Режиссер: Вадим Максимов.
Промо-ролик спектакля: www.vimeo.com/14578818

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