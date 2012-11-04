А дальше - тишина...

В 1969 году состоялась премьера спектакля "Дальше- тишина", где Фаина Раневская и Ростислав Плятт играли супружескую пару. Два старика: Люси Купер - Раневская и Барклей Купер - Плятт. Попасть в дни их выступления в театр было практически невозможно, а на спектакле зрительный зал тонул в слезах сострадания. А сама Раневская комментировала восторг публики с никогда не изменявшим актрисе искрометным сарказмом: "Ко мне после спектакля «Дальше - тишина» входит пожилой, такой сверхинтеллигентный театрал. Голова слегка трясется. А я усталая, еле дышу. Он говорит: «Великолепно, великолепно! Извините, ради Бога, но сколько вам лет?» А я говорю: «В субботу сто пятнадцать». Он: «Великолепно! Великолепно! В такие годы и так играть!»"



В течение тринадцати лет выступление сопровождал неизменный успех. И в этом спектакле она вышла на сцену в последний раз. Это произошло 24 октября 1982 года.