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«Сезон Станиславского» - открыт

25 октября
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25 октября 2008
Международный театральный фестиваль «Сезон Станиславского» открыт. По традиции – оглашением имен лауреатов премии Константина Сергеевича. Она вручается в девяти номинациях. Режиссер Леонид Хейфец назван «Лучшим театральным педагогом». Валерий Фокин «За возрождение Александринки» наречён «Строителем театра». Актерские награды разделили Полина Агуреева, Марина Игнатова и Петр Семак. Событием года стал спектакль Алексея Бородина «Берег Утопии». Почетная премия «За вклад в развитие российского театра» – у режиссера Льва Додина и актрисы Малого Драматического Татьяны Шестаковой. А в номинации «Зарубежный театр» победил Алвис Херманис. Награждение лауреатов состоится позже. 25 октября на фестивале завершился первый показ. Мюнхенский театр «Каммершпиле» привёз спектакль Томаса Остермайера «Замужество Марии Браун», поставленный по сценарию фильма Райнера Вернера Фассбиндера.
Имя Томаса Остермайера способно взволновать театрального гурмана в любой части земного шара. Любимец театральных фестивалей – тонкий, жесткий, современный и актуальный режиссер. Причем, одна лишь его фамилия в афише смотра напрямую свидетельствует об уровне мероприятия. Так как привезти Остермайера - удовольствие во всех смыслах недешевое.
В мюнхенском «Каммершпиле» худрук берлинского «Шаубюне» ставит лишь второй спектакль. Но, по словам режиссера, «Замужество Марии Браун» он только там и мог поставить.
Томас Остермайер, режиссер (Германия): «На это есть целый ряд причин. Ну, во-первых, сам Фассбиндер с юга, и его герои говорят на южном диалекте. А потом – мне нужна была именно эта актриса на роль Марии – Бригитта Хобмайер».
Главная звезда его постановки – хрупкая рыжеволосая, в чем-то все-таки похожая на музу Фассбиндера, – Ханну Шигуллу. Хотя Остермайер и говорит, что заинтересовался сценарием, не видя самой картины.
Все остальные роли в этом спектакле достались четырем актерам. Переодеваясь прямо на сцене – легким движением руки… доктор превращается в мать Марии, а сестра милосердия – в официанта.
Томас Остермайер, режиссер (Германия): «Вы знаете, для меня - это история Марии, и я не хотел, чтобы зритель путался в героях».
Эта пронзительная женская история послевоенной Германии у Остермайера разворачивается на фоне черно-белой кинохроники, спроецированной в самых неожиданных местах – изображение перемещается с задника сцены на платье Марии. Кстати, так же, как и у Фассбиндера, для Остермайера «Замужество Марии Браун» – часть так называемой «женской» трилогии. Только для театрального режиссера - это заключительная ее часть. И судя по всему, – первые – «Нору» и «Концерт по заявкам» - как раз в Москве и видели.

Новости культуры
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