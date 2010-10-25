«Княгиня и Душечка». Премьера

анонс

29 сентября 1912 года открылся новый городской театр, ныне Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета.

11 февраля 1925

"Блоха" во МХАТе 2-м

Спектакль был прямым и забористым по-народному — с солью и перцем, ведущим свою родословную от балагана.