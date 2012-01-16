«Закат» Исаака Бабеля в Одесском русском драматическом театре

В 1926 году Исаак Бабель написал пьесу «Закат» В основу ее легла семейная трагедия Криков, история отца Бени - Менделя Крика, в старости потерявшего свою былую славу.В Одесском Русском драматическом театре 25 октября 1927 года состоялась премьера спектакля «Закат» в постановке Алексея Грипича.Алексей Грипич поставил в Одессе пять спектаклей, самым легендарным из которых стала первая постановка пьесы Исаака Бабеля «Закат». Режиссёр лично встречался и переписывался с Бабелем, корректируя и уточняя некоторые сцены. Спектакль был сделан цельно и строго с минимумом так называемого «одесского колорита» и в своем звучании поднимался от частной истории одной еврейской семьи к главным вопросам современной жизни. Из-за последовавшей критики сверху «Закат» продержался в репертуаре меньше сезона