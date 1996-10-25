"Луна для пасынков судьбы" в Театре на Литейном

анонс

24 июля 2006

"В театре мне стало неинтересно..."

Ангелина Иосифовна Степанова ушла из МХАТ 28 августа 1992 года. Новых ролей не было, старые спектакли, в которых она была занята, одряхлели. "Тартюф", поставленный Анатолием Эфросом (она играла госпожу Пернель), развалился.